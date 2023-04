Back to School, Federica Panicucci ha una brutta sorpresa, cosa accade

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci, risultati deludenti per Back to school. Il programma passa al giovedì, lo ha deciso Mediaset. Ma per quale motivo?

Federica Panicucci sta andando in onda in queste settimane con un programma serale, ovvero Back to school su Italia 1. Questa edizione del programma non è proprio iniziata nel migliore dei modi, visto che gli ascolti della seconda puntata non sono stati soddisfacenti. Sono stati soltanto 840 mila gli spettatori e la trasmissione ha raggiunto solo il 5,5% di share. A quanto pare, sarebbe proprio per questo motivo che Mediaset ha preso una decisione che ha lasciato tutti parecchio perplessi. Di cosa si tratta?

Federica Panicucci in onda con Back to school, ma il programma non convince

Federica Panicucci oltre al programma mattutino di Canale 5, in queste settimane ha condotto il programma Back To school che è andato in onda ben due volte. Gli ascolti di questa seconda puntata non sono stati per nulla soddisfacenti e per questo motivo Mediaset avrebbe deciso di cambiare giorno di programmazione, spostandolo al giovedì sera. La notizia è stata diffusa proprio sui canali social del programma.

Ascolti deludenti, Mediaset cambia la programmazione

“Prendete nota! L’Aula Magna di Back to school torna GIOVEDÌ 20 APRILE in prima serata su Italia 1…”. Questo quanto si legge. Non sappiamo per certo quali siano stati i motivi che hanno portato i vertici Mediaset a fare questo cambiamento, ma si presume che possano essere stati gli ascolti piuttosto bassi. “Cambia giorno dopo i bassi ascolti”, ha detto Giuseppe Candela. Secondo i dati diffusi, la prima puntata è stata seguita da poco più di 1 milione di spettatori, con uno share del 7,5%.

I motivi dietro la decisione dell’azienda, il punto di vista di Falcioni e Candela

Risultati deludenti per Federica Panicucci che nel corso della seconda puntata, ha perso anche tanti telespettatori. Questo cambio di programmazione riuscirà a risollevare le sorti del programma? Secondo Massimo Falcioni di TvBlog e Giuseppe Candela, questa decisione di Mediaset non avrà i risultati sperati.LA prima edizione del programma era stata condotta da Nicola Savino, mentre adesso al timone della trasmissione c’è lei Federica Panicucci, affiancata da Gianluca Fubellli, conosciuto meglio come Scintilla.