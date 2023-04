Pierluigi Diaco lascia tutti senza parole: “Farò una cosa mai fatta che vorrei si facesse in tutti i programmi”

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco conduce una puntata anomala di Bella Mà, quella andata in onda ieri venerdì 14 aprile 2023. Ecco cosa è accaduto e cosa accadrà prossimamente.

Bella Mà è il programma condotto da Pierluigi Diaco e proprio la puntata di ieri è stata piuttosto anomala e particolare. Già qualche settimana fa era stato lo stesso conduttore ad annunciare delle novità, ovvero la decisione di cedere il suo spazio per ricordare dei personaggi che purtroppo ci hanno lasciato. Ecco le parole del conduttore.

Bella Mà, l’ultima puntata del programma di Diaco piuttosto anomala

Bella Mà, la puntata di ieri venerdì 14 aprile 2023 è stata piuttosto anomala. Già nei giorni scorsi Diaco aveva annunciato delle novità, ovvero la volontà di voler cedere il suo spazio per ricordare alcuni grandi personaggi che purtroppo ci hanno lasciato. Nel corso della trasmissione di ieri, il conduttore ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno lasciato piuttosto perplessi i telespettatori.“Oggi accadrà una cosa mai fatta in televisione cederò una quota di sovranità televisiva, cosa che mi piacerebbe venisse fatta in altri programmi, per riproporre programmi del passato condotti da gentiluomini che sono saluti in cielo in questo caso Gianni Minà”. Queste le parole del conduttore, che dopo queste dichiarazioni ha mandato in onda un’intervista di Gianni Minà a Little Tony, nel corso della quale sono anche intervenuti altri artisti.

Il conduttore da spazio ad altri artisti purtroppo scomparsi

Nel corso della puntata di ieri, Diaco ha ospitato Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony. Non è stata di certo la prima volta in cui Diaco ha stravolto la sua trasmissione, per dare spazio a spezzoni di altri programmi e trasmissioni. La stessa cosa era accaduta qualche settimana fa, quando Diaco aveva voluto omaggiare Franco Califano ed a a quanto pare non sarà nemmeno l’ultima volta.

In programma uno speciale per ricordare Maurizio Costanzo

Secondo alcune indiscrezioni di Tv Blog, Diaco starebbe pensando ad uno speciale su Maurizio Costanzo, al quale come ben sappiamo era parecchio legato.Sempre secondo alcune indiscrezioni, si tratta del racconto dell’Altro Costanzo, ovvero la riproposizione di alcuni programmi andati in onda sui canali Rai condotte dal giornalista che purtroppo è scomparso lo scorso 24 febbraio, lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che lo hanno conosciuto e che hanno avuto modo di lavorare con lui.