Amici 22, Wax una furia contro la giornalista che lo critica “Non ti rispetto”

Wax viene criticato pesantemente dalla giornalista Grazia Sambruna del Corriere.it e l’allievo replica al veleno. Ecco le sue parole.

Wax, l’allievo di Amici di Maria De Filippi ci ricasca e finisce ancora una volta al centro della polemica. Ebbene, proprio come era già accaduto la scorsa settimana, anche questa la produzione ha deciso di far leggere ai giovani allievi, alcuni commenti di critica. Era successo anche prima che Wax non avesse preso bene le critiche a lui rivolte, ed anche in questa occasione il suo atteggiamento è stato simile se non più duro. Diversi i commenti e le critiche soprattutto rivolte all’allievo di Arisa che se l’è presa con la giornalista Grazia Sambruna del Corriere.it. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Amici, la produzione fa leggere messaggi di critiche agli allievi

Wax, l’allievo di Amici di Maria De Filippi sia la scorsa settimana che in questi giorni è stato parecchio criticato. La produzione di Amici la scorsa settimana aveva deciso di far leggere ai giovani allievi dei commenti di critiche a loro rivolti. Wax pare non avesse preso affatto bene le critiche la scorsa settimana, ma questa volta ha proprio esagerato. In particolar modo, l’allievo se l’è presa con la giornalista Grazia Sambruna del Corriere.it che ha dato a Wax un voto piuttosto basso, ovvero un 4 e lo ha anche descritto dicendo di lui che molti lo definiscono un fenomeno mentre tanti altri si chiedono cosa ci faccia al serale.

Wax criticato dalla giornalista Grazia Sambruna del Corriere.it

La giornalista aggiunge di essere tra quest’ultimi, ovvero coloro che credono che Wax non meriti il serale. La giornalista ci è andata giù abbastanza pesante, sostenendo che il cantante canta solo con l’autotune ed ha aggiunto di non gradire il suo essere impertinente e indisponente.“Giusto essere convinti, soprattutto a 20 anni, solo che in questo caso risulta difficile comprendere in virtù di cosa”, queste le parole della giornalista. A quel punto l‘allievo sarebbe andato su tutte le furie ed ha risposto per le rime alla giornalista.

La replica al veleno dell’allievo di Arisa

“Non mi rispetti, quindi cara Grazia non ti rispetto. Non mi stai tanto simpatica”, ha detto l’allievo. Quest’ultimo ne ha anche approfittato per lanciare una frecciatina sul discorso autotune, dicendo che questi discorsi non sarebbe nemmeno il caso di farli, visto che siamo nel 2023.“Se sono arrivato qua ci sarà un motivo, fatti due calcoli”, ha aggiunto il giovane allievo.