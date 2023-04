Sergio Cammariere al veleno contro Amadeus: “Cosa ha fatto a me e ad altri 5 cantanti”

0 SHARES Condividi Tweet

Sergio Cammariere a distanza di qualche mese dalla fine del Festival di Sanremo ha voluto raccontare dei retroscena. Il musicista sarebbe stato in qualche modo illuso da Amadeus. Ma come sono andate le cose?

Sergio Cammariere, il noto cantante italiano ed uno dei più grandi musicisti del nostro paese, in questi giorni ha rilasciato un’interessante intervista, parlando del Festival di Sanremo 2023. Ad un certo punto, il cantante ha lanciato una stoccata ad Amadeus. Ma cosa ha dichiarato Cammariere?

Sergio Cammariere, il cantante e musicista svela dei retroscena inediti sul Festival 2023

Sergio Cammariere, uno dei musicisti più apprezzati del nostro paese, quest’anno avrebbe voluto festeggiare il ventennale di “Tutto quello che un uomo“, il brano del 2003 che lo rese popolare, proprio sul palco dell’Ariston. Il musicista avrebbe voluto festeggiare proprio su quel palco, ma il suo sogno è stato infranto e non si è potuto realizzare.

La frecciatina ad Amadeus

A raccontare come sono andate le cose, è stato proprio Sergio nel corso di un’intervista che ha rilasciato in questi giorni, in occasione della presentazione del suo nuovo album “Una sola giornata”. Si tratta di un album in uscita proprio in queste ore, contenente 13 brani che vanno dal jazz, alla canzone d’autore. «Questo disco era pronto già a marzo dell’anno scorso. Poi c’è stato un contatto con Amadeus per Sanremo e ho atteso: aveva scelto due canzoni, una era “Regina del mio mondo”. Mi aveva suggerito di aspettare ottobre. Poi dicembre. Poi però il mio nome non c’era, nella lista letta in tv. Conosco almeno altri cinque colleghi ai quali è accaduta la stessa cosa». Queste le parole di Sergio che ha così raccontato dei retroscena relativi alla sua partecipazione al Festival 2023 che poi non si è concretizzata.

Il gesto di Mina

A tendere la mano a Sergio, in questo periodo così non proprio soddisfacente, è stata Mina che ha inciso la canzone Tutto quello che un uomo, nel suo ultimo album, intitolato Ti amo come un pazzo, che uscirà il prossimo 21 aprile. Ovviamente, nel corso dell’intervista, lo stesso Sergio non ha potuto non commentare il gesto di Mina, definendo un “Premio alla carriera”.