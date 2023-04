Isola dei famosi 2023, Vladimir Luxuria diretta su Ilary “Come si comporterà dopo il divorzio”

0 SHARES Condividi Tweet

Isola dei famosi 2023, Vladimir Luxuria e le sue dichiarazioni su Ilary Blasi e il ritorno in tv dopo la separazione da Francesco Totti.

Isola dei famosi 2023, c’è grande attesa per l’inizio di questa nuova edizione del reality di Canale 5 che come sempre avrà al timone Ilary Blasi. Sarà la prima volta in tv per Ilary, dopo quanto accaduto nei mesi scorsi, ovvero dopo la separazione da Francesco Totti. A parlare di lei è stata Vladimir Luxuria, che sarà l’opinionista del reality ancora una volta al fianco di Enrico Papi. Ma cosa ha dichiarato Vladimir?

Isola dei famosi 2023, Vladimir Luxuria torna come opinionista

Isola dei famosi 2023, sta per tornare il reality di Canale 5 con al timone Ilary Blasi. Dopo quanto accaduto con Francesco Totti, ovvero la separazione dopo oltre 20 anni di matrimonio, Ilary tornerà in tv con questa nuova edizione del reality. A parlare in queste ore è stata Vladimir Luxuria che è l’opinionista del reality ma anche un’amica della conduttrice. L’opinionista in questi giorni ha rilasciato un’importante intervista a Super Guida tv, svelando tanti retroscena sul reality.

Le parole di Vladimir sul programma

Vladimir si è detta parecchio felice di tornare a rivestire questo ruolo all’interno del programma e si è detta sicura del fatto che gli opinionisti siano un valore aggiunto alla trasmissione. Inevitabilmente Vladimir ha anche parlato della padrona di casa, definendola una “conduttrice generosa, si fida molto dei suoi opinionisti”. Nel corso dell’intervista, Vladimir ha anche raccontato un episodio accaduto durante la scorsa edizione, ovvero quando Ilary è caduta dalla sedia e ci ha tenuto a precisare che non era di certo programmato.

L’opinionista si sbilancia su Ilary e sul ritorno in tv dopo la separazione

Luxuria, come già anticipato, in questa edizione de L’Isola dei famosi sarà affiancata da Enrico Papi, e di lui ha fatto sapere che “conosce benissimo il mezzo televisivo. Luxuria è convinta che il conduttore porterà al programma “la giusta leggerezza che ci vuole”. Su Ilary, ancora una volta Luxuria ha detto che sicuramente visto il periodo piuttosto burrascoso che ha attraversato, sicuramente non farà “pesare sugli altri anche quelle che sono state alcune sue vicende personali”.