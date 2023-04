Anna Falchi, senza freni su Salvo Sottile “Cosa penso davvero di lui”

0 SHARES Condividi Tweet

Anna Falchi fa una rivelazione su Salvo Sottile, il suo collega con il quale conduce I fatti vostri da qualche anno. Ecco le sue parole.

Anna Falchi e Salvo Sottile sono i due conduttori de I fatti vostri e sono anche parecchio amati dai telespettatori italiani che li seguono sempre con tanto affetto. Sono diversi anni che i due conducono il programma, dal lunedì al venerdì ed in diverse occasioni hanno mostrato una grande sintonia e tanta complicità. Ma in che rapporti sono davvero i due? In diverse interviste entrambi hanno parlato del rapporto con l’altro collega, utilizzando sempre parole di stima e di grande rispetto. Adesso, a parlare ancora una volta è stata lei, Anna, nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Chi.

Anna Falchi e Salvo Sottile, in che rapporti sono i due?

Anna Falchi e Salvo Sottile sono i due conduttori de I fatti vostri, il programma di Michele Guardì, che va in onda ogni mattina dal lunedì al venerdì su Rai 2. I due conduttori hanno dimostrato sempre una grande complicità e questo è quello che i telespettatori hanno sempre visto. Ad ogni modo, in molti si chiedono se questo sia davvero il loro rapporto o se sia soltanto una “recita”. In diverse interviste Anna ha confessato di avere tanta stima del suo collega e di provare anche tanta ammirazione.

La conduttrice parla del suo rapporto con Salvo

Anche in questi giorni, la conduttrice è tornata a parlare del suo rapporto con Salvo Sottile e lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi. “Con I Fatti Vostri facciamo ascolti fantastici e ho pure un partner, Salvo Sottile ed una squadra che è una fortuna averli incontrati!“, queste le parole di Anna. Quest’ultima sta vivendo un momento davvero felice e ricco di soddisfazioni, non soltanto dal punto di vista professionale ma anche privato.

La vita privata di Anna e l’amore con Walter

Anna sta vivendo una bellissima storia d’amore con Walter Rodinò e nel corso dell’intervista ha parlato anche di questa relazione che dura da un pò di tempo. “Non è stato tutto immediato, abbiamo costruito le relazioni nel tempo e per farlo bisogna conquistare la fiducia dell’altra famiglia.”