L’Isola dei famosi, vip escluso rompe il silenzio: “Come si comporteranno con me l’anno prossimo”

0 SHARES Condividi Tweet

Iniziata l’Isola dei famosi, il suo nome non è stato fatto. Il grande escluso torna a parlare della sua mancata partecipazione.

Il famoso reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, l’Isola dei famosi è tornato lo scorso lunedì 17 aprile e oggi, lunedì 24 aprile andrà in onda la seconda puntata. C’è tanto rumors attorno a questa edizione del reality, come sempre condotta da Ilary Blasi e che vede come opinionista Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Adesso a parlare è stato Luca Di Carlo, il quale ha voluto rompere il silenzio dopo tanti rumors circolati nei mesi scorsi sulla sua possibile partecipazione al programma. Ma cosa ha riferito?

Isola dei famosi 2023, parla un grande escluso

Luca Di Carlo per diversi mesi è stato accostato all’attuale edizione dell’Isola dei famosi, ma alla fine non è sbarcato in Honduras. Ebbene si, per diversi mesi si è parlato di lui come di un probabile naufrago, ma nel momento in cui è iniziato tutto, il suo nome non è stato fatto. Adesso, a distanza di un pò di tempo Luca ha rotto il silenzio ed ha parlato. L’avvocato di Cicciolina però non è l’unico escluso, ci sarebbe anche Gianmaria Sainato che era uno tra i più papabili naufraghi ma alla fine è stato messo da parte.ù

L’avvocato di Cicciolina, Gianmaria Sainato torna a parlare della sua esclusione dall’Isola

“Se mi rivedrete presto in tv? Sì, a breve sarò di nuovo in Tv. Come mi vedo in futuro? Con gli occhiali da sole su un’isola“. Queste erano state le parole riferite da Di Carlo un pò di tempo fa nel corso di un’intervista rilasciata al portale Sorridi Torino. Ed ancora, nel corso di un’altra intervista rilasciata a Nuovo tv, l’avvocato aveva svelato di essere pronto a riprovare in futuro a partire per l’Honduras.

Le parole di Luca di Carlo

“Se ci riproverò? Diciamo che è L’Isola che ci riproverà con me il prossimo anno. Se mi provi, poi non ne puoi più fare a meno“. Queste le parole di Luca Di Carlo. Quest’ultimo è stato escluso da questa edizione dell’Isola ma non è detto che non possa tornare il prossimo anno.