Stefano De Martino assente alla festa di Santiago, la mamma di Belen interviene sui social

Santiago De Martino lo scorso 9 aprile ha compiuto gli anni, ieri la seconda festa di compleanno con assente il padre Stefano. Veronica Cozzani fa chiarezza.

Santiago De Martino, il figlio di Stefano e di Belen Rodriguez in questi giorni ha compiuto gli anni, ma per diversi motivi la festa è stata solo rinviata. Il piccolo ha compiuto 10 anni lo scorso 9 aprile e per l’occasione era stata organizzata una festa a Napoli insieme a tutta la famiglia. Nella giornata di ieri, invece domenica 23 aprile, Santiago ha potuto festeggiare il suo compleanno con tutti i suoi amici, con una bellissima festa a tema basket. Grande assente lui, il papà Stefano e per questo motivo in molti sono tornati a parlare di una crisi con Belen. Ma come stanno davvero le cose?

Santiago De Martino compie gli anni, seconda festa per lui

Santiago De Martino lo scorso 9 aprile ha compiuto 10 anni ed ha festeggiato a Napoli insieme alla sua famiglia. Ieri, domenica 23 aprile invece Santiago ha potuto festeggiare insieme ai suoi amici con una bellissima festa organizzata a tema basket. Nessuna storia o post è stato condiviso da Belen, ma a diffondere qualche immagine sui social di questa festa, la zia Cecilia Rodriguez e la nonna Veronica Cozzani. In nessuna immagine ed in nessun video è apparso Stefano, il grande assente e molti si sono chiesti per quale motivo il conduttore fosse assente al compleanno del figlio.

Tante belle immagini sui social, molti notano l’assenza del papà

Presenti alla seconda festa tutti, anche il nonno Gustavo e lo zio Ignazio Moser. Per l’occasione, sono stati creati dei completi su misura per tutti i bambini per poter giocare a pallacanestro ovviamente firmati del brand dei fratelli Rodriguez. I bambini dopo aver fatto una partita a basket sono entrati nella sala e hanno scattato delle foto tutti intorno alla torta, a forma di canestro. Non è mancata la foto “famiglia”, al quale hanno preso parte solo Belen e la sorellina Luna Marì.

Grande assente Stefano, la suocera fa chiarezza

E Stefano? L’ex ballerino pare fosse assente per motivi professionali, e non di certo per problemi familiari. In molti hanno parlato di crisi ma è intervenuta Veronica Cozzani per fare chiarezza. “Lui lavora in teatro! Per quello abbiamo fatto il compleanno anche a Napoli!”. Insomma, nessuna crisi tra Stefano e Belen, ma solo impegni professionali che non hanno permesso a Stefano di essere presente.