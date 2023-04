Da noi a ruota libera, Flavio Insinna fa una rivelazione inaspettata su Francesco Arca, la Fialdini resta senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri ospite da Da noi a ruota libera è andato, tra gli altri, Flavio Insinna che tra le altre cose ha fatto una rivelazione che nessuno sapeva e si aspettava sul bravissimo attore Francesco Arca.

Vediamo cosa ha detto.

Flavio Insinna fa una rivelazione su Francesco Arca

Flavio Insinna, ospite a Da noi a ruota libera ha detto così a Francesca Fialdini di Francesco Arca: “L’ho visto con l’amore di un padre … Francesco l’abbiamo tirato su noi eh. Io quel giorno la non vi ho scritto, non vi ho chiamato ma quella puntata l’ho vista con l’amore di un padre, questo adesso fa le fiction da protagonista vedi che qualcosa di buono l’abbiamo fatta pure noi.”

Flavio Insinna si riferiva alla fiction del 2008 “Ho sposato uno sbirro” dove c’era anche Francesco Arca che all’epoca era poco conosciuto e che interpretava un poliziotto che lavorava al fianco di Insinna.

Flavio Insinna su Don Matteo

Qualche tempo fa Flavio Insinna disse così a proposito della fiction Don Matteo 14: “Sono felice che i telespettatori abbiano apprezzato il mio ritorno, non era scontato. Il primo giorno che ho girato Don Matteo, ma potrei dire anche nelle suore con “Dio vede e provvede” negli anni ’90. La famiglia della Lux Vide lo sa, appena mi hanno invitato ho chiesto solo a che ora dovevo essere sul set. Se succederà tornerò, anche perché ricordo luoghi dove sono stato amato”.

E poi ha raccontato dei set di molti anni fa: “A quei tempi a Gubbio eravamo molto più giovani e spensierati, nel mondo c’erano tante cose brutte in meno. Ad un certo punto quando cresci sei da solo, c’è una squadra con te ma il giorno in cui scendi negli ascolti dello 0,5% è un problema. Sono cresciuto, ma la mia divisa è sempre pronta. Non ho voluto manco leggere il copione, Don Matteo è nel mio cuore e non è lavoro. Quando rivado a Gubbio dai miei amici mi sembra di essere come Ulisse con Itaca”.