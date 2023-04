Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini, battuta al veleno contro Mara Venier: “Io non mi autocelebro”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, è andata in onda un’altra puntata del programma condotto la domenica pomeriggio su Rai 1 da Francesca Fialdini, Da noi a ruota libera.

Il programma va in onda dopo la Domenica In di Mara Venier e per molto tempo i telespettatori avevano notato che la Venier, al momento dei saluti, non passava mai la linea alla Fialdini, cosa insolita per colleghi che si susseguono nella conduzione di trasmissioni televisive ed era iniziata per questo a circolare la voce che tre le due donne non corresse buon sangue. Quando lo si era fatto notare alla Fialdini e lei non aveva saputo dare risposte di questo comportamento della Venier asserendo che mai le due avessero litigato e si era limitata a dire: “Evidentemente le sto sulle balle”.

Poi, con il tempo, la situazione è cambiata e da un certo momento in poi la Venier ha iniziato a passare la linea alla Fialdini. Ma ieri, in puntata da Da noi a ruota libera, la Fialdini ha detto una frase che a tutti è sembrata una frecciatina velenosa proprio alla volta della Venier. Vediamo cosa ha detto la Fialdini.

Francesca Fialdini: “Io non mi autocelebro”

Ieri ospite da Francesca Fialdini è andato Flavio Insinna.

La Fialdini ha mostrato una clip della trasmissione condotta da Insinna, L’eredità e poi, tornati in studio, Flavio Insinna ha detto: “Posso dire una cosa…tu veramente sei di un altro secolo, la classe di non metterti negli ospiti. Ragazzi, in questa puntata c’era anche lei ma avete visto che eleganza?”

E la Fialdini gli ha risposto con una frase che è sembrata una frecciatina a Mara Venier: “È stata una gioia esserci ma non sono qui per autocitarmi. Io non lo faccio mai.”

Gli altri ospiti di Francesca Fialdini nella puntata di ieri di Da noi a ruota libera

Ieri oltre Flavio Insinna sono andati ospiti dalla Fialdini anche Veronica Pivetti, che è a teatro con Stanno sparando sulla nostra canzone, insieme a Cristian Ruiz e Brian Boccuni.

Poi sono andati anche Gigi e Ross, al secolo Luigi Esposito e Rosario Morra e la giornalista e scrittrice Irene Vella, che ha scritto un libro autobiografico Un chilo alla volta.