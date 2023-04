Domenica in, Simone Coccia piange per la storia finita con Stefania Pezzopane ma poi lascia la Venier senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, domenica 23 aprile è andata in onda un’altra puntata di Domenica In condotta, come al solito, da Mara Venier. Tra i tanti ospiti in studio è andato anche Simone Coccia che ha parlato, con le lacrime agli occhi, della fine della sua storia d’amore con la senatrice Stefania Pezzopane che era stata ospite dalla Venier la settimana scorsa. Vediamo cosa aveva detto la Pezzopane e cosa ha detto, ieri, Simone Coccia.

Il comunicato del loro addio

Qualche giorno fa Stefania Pezzopane e Simone Coccia avevano fatto sapere di essersi detti addio con un comunicato che diceva così: “Abbiamo maturato questa decisione, perché il grande affetto che abbiamo l’una per l’altro, il rispetto e l’amicizia speciale non sono sufficienti a proseguire un progetto di vita di coppia”.

E poi il comunicato proseguiva: “Ci siamo amati molto, con passione e con gioia. Rompendo schemi e pregiudizi. Sono stati anni bellissimi, di scoperta reciproca, di complicità e di contaminazione dei nostri mondi tanto diversi”.

Simone Coccia a Mara Venier racconta la fine della sua storia d’amore ma lascia uno spiraglio

Ieri, Simone Coccia nel salotto di Mara Venier ha detto: “Non escludo di poter tornare con Stefania. Quello che stiamo vivendo potrebbe essere un momento di riflessione”.

E poi ha aggiunto: “Due pianeti opposti si attraggono … É stata una storia importante che mi ha aiutato tanto, abbiamo vissuto momento bellissimi insieme ma anche altri molto difficili. Il suo lavoro ha attirato attenzione maligna nei nostri confronti, siamo stati l’unica coppia mediatica ad avere subito tanta cattiveria. Gli unici ad avere subito tanta malvagità soltanto perché si erano innamorati essendo tanto diversi. Quella con Stefania è stata l’unica storia importante della mia vita, nemmeno in futuro ritroverò una donna così. É stata l’unica donna che ho amato con tutto il mio cuore”.

E poi ha lasciato una porticina aperta all’eventualità di tornare insieme: “Sicuramente ci sentiamo tutti i giorni, l’ho sentita fino a un’ora fa. Il nostro rapporto continua a vivere”.

Simone Coccia ha rilasciato tutte queste dichiarazioni con le lacrime agli occhi, emozionatissimo e questo ha fatto credere ai telespettatori che hanno seguito l’intervista che i due torneranno insieme.