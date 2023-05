Simone Coccia e Stefania Pezzopane, lanciata la bomba sul loro addio “Fanno finta”

0 SHARES Condividi Tweet

Simone Coccia e Stefania Pezzopane qualche settimana fa hanno annunciato la fine della loro relazione. Adesso spunta un’indiscrezione shock.

Simone Coccia e Stefania Pezzopane, nelle ultime settimane sono stati parecchio sotto i riflettori, per via della fine della loro storia d’amore durata oltre 9 anni. Ebbene, i due improvvisamente qualche settimana fa hanno annunciato la fine della loro relazione e da quel momento sono stati invitati in diverse trasmissioni televisive, come Domenica in e Pomeriggio 5. Adesso, spunta un rumor piuttosto spinoso circa questo addio tra i due. Si dice che sia tutta una messa in scena organizzata dai due. Ma sarà davvero così? Chi ha lanciato questa indiscrezione?

Simone Coccia e Stefania Pezzopane annunciano la fine della loro relazione dopo nove anni

Simone Coccia e Stefania Pezzopane, qualche settimana fa hanno annunciato la fine della loro relazione. I due stavano insieme da circa 9 anni e inizialmente sono stati parecchio criticati, per via della differenza d’età ed anche per essere tanto diversi. Ad ogni modo, entrambi hano dimostrato che il sentimento fosse veritiero, del resto sono stati insieme per 9 lunghi anni. Poi, l’addio ed entrambi in diverse trasmissioni televisive, sia in Rai che Mediaset, hanno parlato della fine della loro storia d’amore, continuando a ribadire di essere rimasti in buoni rapporti e che addirittura si sentono quotidianamente.

Indiscrezione sulla fine di questa storia, ecco il punto di vista di Luigi Mario Favoloso

Adesso, a distanza di qualche settimana spunta un’indiscrezione proprio sulla fine di questa storia d’amore. A lanciare questa bomba è stato Luigi Mario Favoloso, l’ex gieffino che ha fatto intendere che questo addio potrebbe essere decisamente una montatura. Luigi in realtà sarebbe certo che si tratti di una finzione. Nella didascalia di una foto pubblicata sui social, Favoloso ha scritto “Il Mar Morto si trova a più di 400 metri sotto il livello del mare, nelle sue acque è possibile galleggiare e i suoi sali curano diverse patologie legate alla pelle. È il punto più basso della terra, dopo Coccia e la Pezzopane che fanno finta di lasciarsi”.

Simone Coccia parla della fine dell’amore per Stefania

Il suo pensiero è abbastanza chiaro e non da adito a nessuna interpretazione o dubbio. Ad ogni modo, si tratta soltanto di un’indiscrezione e del pensiero di Luigi Mario Favoloso, anche se a pensarla così sono anche tanti altri. Simone Coccia, ha tentato di giustificare il fatto che entrambi si sentono quotidianamente, dicendo che dopo nove anni d’amore, il loro rapporto si è trasformando, passando da fidanzati ad amici e che il bene rimasto è tanto grande.