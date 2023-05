Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli durissima con Pietro Orlandi “Ti devi stare calmo”, cosa è successo

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Sciarelli a Chi l’ha visto si occupa del caso di Emanuela Orlandi, insieme al fratello Pietro. Ad un certo punto la conduttrice ha dovuto fermare il suo ospite.

Emanuela Orlandi, la sua scomparsa a distanza di tanti anni continua a far discutere e sono diverse le trasmissioni che continuano ad occuparsene. Una tra tutte Chi l’ha visto?, il programma che va in onda su Rai 3 e che è condotto da Federica Sciarelli. Nel corso dell’ultima puntata, andata in onda ieri sera, la conduttrice è tornata a parlare di questo caso, insieme al fratello di Emanuela, ovvero Pietro Orlandi. Ad un certo punto però, Federica è stata costretta ad intervenire per “calmare” il suo ospite. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto?

Emanuela Orlandi, a Chi l’ha visto? si parla della sua scomparsa

Emanuela Orlandi, si continua a parlare della sua scomparsa, avvenuta ormai tanti anni fa, ovvero il 22 giugno 1983. Ebbene, proprio nel corso dell’ultima puntata di Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli è tornata a parlare di questo caso insieme al fratello di Emanuela, ovvero Pietro Orlandi. Quest’ultimo, non si è mai rassegnato ed ha continuato a lottare in tutti questi anni per cercare di arrivare alla verità e capire che fine abbia fatto la sorella. Pietro è convinto che qualcuno all’interno del Vaticano sia a conoscenza di questa verità e sappia, quindi, che fine ha fatto sua sorella.

Pietro lancia pesanti accuse, parla di una missiva contenenti informazioni importanti

Nel corso della puntata, c’è stato uno scambio piuttosto vivace di battute tra la conduttrice ed il suo ospite, che di certo non sono passate inosservate al pubblico di Rai 3. Come già anticipato, Pietro è convinto che all’interno del Vaticano qualcuno possa conoscere la verità sulla scomparsa della sorella. Inoltre, Pietro ha anche parlato di una lettera proveniente dall’Inghilterra che darebbe informazioni o indizi sulla sua scomparsa. L’uomo avrebbe parlato di una lettera scritta da una persona interna al Vaticano che sembrerebbe scritta dall’Arcivescovo di Canterbury George Carey al cardinale Ugo Poletti. In questa lettera, il religioso ammetterebbe di sapere delle questioni relative alla scomparsa di Emanuela Orlandi. Tuttavia, l’arcivescovo avrebbe smentito di avrla scritta. Pietro avrebbe ribadito di essere convinto che quella missiva potrebbe davvero essere un falso ma le cose scritte sarebbero vere.

La Sciarelli costretta ad intervenire per “calmare” Pietro

A quel punto, la Sciarelli avrebbe detto “Però Pietro, io ti voglio dire questo: il problema è capire se la lettera è falsa. Ma anche il Vaticano, chi è che mette una polpetta avvelenata nella prefettura?”. Poi l’uomo ha aggiunto “Se uno si è dato da fare per scrivere queste cose e vengono trovate, bisogna trovare quel qualcuno, se è falsa”. A quel punto la Sciarelli ha invitato Orlandi a calmarsi, dicendo “Però Pietro, tu devi stare calmo. perchè io dico che voi familiari avete il diritto di dire delle cose, ma stare attenti se poi sono dei falsi. Però quello che bisogna capire è perchè c’è un falso in Vaticano“. E poi “Tu Pietro devi stare zitto, perchè sennò di inguai da solo”. Insomma, queste battute così molto dure della Sciarelli non sono passate inosservate al pubblico di Rai 3 ed in molti hanno commentato.