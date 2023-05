Viva Rai 2, Luca Argentero spiazza Fiorello: “Cosa mi sta per accadere”

0 SHARES Condividi Tweet

A Viva Rai 2, oggi giovedì 11 maggio Fiorello ha ospitato Luca Argentero. Siparietti e gag molto simpatiche, poi l’imprevisto. Cosa è accaduto?

Viva Rai 2, il programma di Fiorello continua ad avere un grandissimo successo. Proprio nella giornata di ieri il noto showman aveva annunciato l’arrivo di un ospite davvero molto importante, ovvero un famosissimo attore, Luca Argentero. C’era grande attesa per il suo arrivo ed effettivamente la puntata è stata davvero sorprendente e ricca di momenti di grandi risate. Ma cosa è accaduto?

Viva Rai 2, Fiorello ospita Luca Argentero

Nella puntata di Viva Rai 2, andata in onda oggi, giovedì 11 maggio, così come annunciato nella giornata di ieri dallo stesso Fiorello, è arrivato un ospite speciale. Stiamo parlando di uno degli attori più amati della cinematografia italiana, protagonista di una delle serie più viste in Italia negli ultimi anni. Si tratta di Luca Argentero.

Grande attesa per l’arrivo del noto attore

Il protagonista di Doc-Nelle tue mani è stato ospite nella puntata di Viva Rai 2 andata in onda oggi. Va fatta una precisazione, ovvero che da mesi, Fiorello ha inventato un personaggio e messo in scena una finta parodia di Doc-nelle tue mani. Così, appena arrivato Luca, il finto attore (Fiorello) è apparso piuttosto infastidito dalla sua presenza e ha detto “E’ una resa dei conti”. Una sorta di sfida, ovviamente ironica e divertente tra Luca Argentero ed il finto Doc. Quest’ultimo, vestito da Fiorello, ha mostrato ad un certo punto cosa sapesse fare e girandosi verso due infermiere le ha colpite con un fascio di luce di bellezza, facendole svenire.

Anticipazioni importanti sulla terza stagione di Doc-nelle tue mani

Argentero ha fatto la stessa cosa ma all’interno del glass, dove a svenire sono state tante persone, sia maschi che femmine. “Sono svenuti tutti”, ha detto Fiorello. Alcuni uomini della sicurezza a quel punto hanno portato via il finto Doc-Quasi laureato. Dopo questi siparietti molto divertenti, Luca Argentero ha chiacchierato con il conduttore e inevitabilmente si è parlato della prossima edizione di Doc-Nelle tue mani 3. Finalmente, per tutti i fan sono in arrivo delle bellissime notizie, visto che stanno per partire i lavori. Luca a tal riguardo ha detto “Lunedì mi chiudono a Formello e mi liberano poi a Natale”.