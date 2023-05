Uomini e Donne, Gemma diretta: “Ecco perché Giorgio potrebbe tornare” e lui interviene di nuovo sull’argomento

0 SHARES Condividi Tweet

La storia d’amore tra Giorgio e Gemma, avvenuta diversi anni fa negli studi di Uomini e donne, il fortunatissimo programma di Maria De Filippi, ha fatto sognare tantissime persone perché, a fronte di una Gemma innamoratissima c’era un Giorgio un pò sulle sue ma che pareva tenesse a lei come a nessun’altra donna incontrata in quegli studi tanto che lui era disposto a lasciare il programma in sua compagnia per viversi la loro storia d’amore fuori, senza telecamere, ma lei si oppose perchè non si sentiva sufficientemente amata. Da lì a poco, lui andò via e lei ci mise tanti mesi prima si riuscire a frequentare un altro uomo anche se, nonostante siano trascorsi diversi anni, ad oggi, non ha ancora trovato nessuno con cui lasciare il programma e per questo viene spesso molto criticata anche dagli stessi opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Qualche giorno fa, Giorgio dopo che in questi anni non è stato affatto tenero nei commenti con Gemma, per essere ancora lì, ha fatto sapere che potrebbe anche decidere di tornare nel programma. Vediamo cosa ha detto lui e quale è stata la reazione di Gemma.

Giorgio: “Cosa è stata Gemma per me”

Giorgio, in occasione di un’intervista rilasciata qualche giorno fa, ha dichiarato così: “Lei è stata una piacevolissima frequentazione. Avrei voluto più tempo a disposizione per stare con lei, così avrei scoperto quello che sarebbe potuto succedere tra noi. Certo che mi ricordo di quel fatidico 4 settembre 2015, quando disse di voler chiudere. Anche se fino alla notte prima mi diceva che voleva uscire insieme a me dal programma”.

E poi ha aggiunto: “L’ho perdonata, ma non dimentico. Se la rivedrei? Se mi cercasse lei, io non direi di no. Se davvero lo volesse, un uomo lo troverebbe. Il problema è che non credo lascerebbe mai Uomini e Donne per nessun motivo”.

E poi su un suo ritorno a Uomini e donne ha detto: “Ritornare a fare Uomini e Donne? Se dovessi risponderti subito ti direi di sì. E comunque sì, tornerei e lo farei anche per dire a tutti: ‘Cominciamo a parlare di cose serie’. Il punto è che mi chiedo chi delle persone in studio possa farlo perché da quello che mostrano in tv credo che molti di loro non ne siano in grado. Ritornare con Gemma? Secondo me lei dovrebbe mostrarsi come la donna di classe che dice di essere, dimostrandolo non solo a parole ma con i fatti! Ballare con la gonna al vento o lavare un’auto passandosi la spugna sul corpo sono atteggiamenti che sinceramente non si addicono a una donna di classe. Non ci si può comportare in quel modo. Credo sarebbe meglio mantenere una certa dignità”.

Ma poi, successivamente ha praticamente smentito le sue parole e ha precisato così: “Non ho mai manifestato l’idea di tornare al programma di Maria De Filippi. Non tornerò a Uomini e Donne e men che meno per riconquistare Gemma”.

Ma ha anche precisato: “Se dovessi incontrarla per caso mi farebbe piacere prendere un caffè insieme e fare due chiacchiere. Non c’è un interesse né da parte mia e credo tantomeno da parte sua di rifare una storia che si è conclusa ormai da anni”.

Gemma commenta le parole di Giorgio

Gemma Galgani ha rilasciato un’intervista al settimanale NuovoTV in occasione della quale ha commentato le parole di Giorgio dicendo che lei per lui era diventata “la controfigura di se stessa” e anche che tutto la giudicavano “lo zerbino d’Italia”. E poi ha anche detto: “io invece lo amavo ed ero disposta a fare qualsiasi cosa per lui”.

Infine, ha anche spiegato che secondo lei Giorgio potrebbe davvero ritornare nel programma perché lui “ … non è per le scelte assolute”.