Isola dei Famosi, Cristina Scuccia fuori di sè: “Non sono la schiava di nessuno”

Ieri, è andata in onda un’altra puntata de L’Isola dei famosi, condotta, anche quest’anno, come lo scorso da Ilary Blasi che ha accanto in studio, nel ruolo di opinionisti, la riconfermata Vladimir Luxurya e la new entry, Enrico Papi che quest’anno ha preso il posto di Nicola Savino. Inviato in Honduras, anche quest’anno come lo scorso, Alvin.

Durante la puntata di ieri, Cristina Scuccia ha perso le staffe con chi l’ha accusata di essere la schiava di un’altra naufraga. Vediamo cosa è accaduto.

Cristina Scuccia perde la pazienza: “Non sono la schiava di nessuno”

L’isola è iniziata da pochi giorni ma già ci sono stati battibecchi importanti come quello tra Nathalie Caldonazzo e Alessandro Cecchi Paone. Ora anche tra le cichas.

Infatti, Nathaly Caldonazzo in una clip ha detto la sua sul rapporto che c’è tra Helena e Cristina Scuccia e ha detto così: “Ha schiavizzato Cristina, che sta sempre appresso a lei”.

Ma Cristina Scuccia non ha accettato queste parole e ha risposto così: “Non sono la schiava di nessuno. Mi trovo empaticamente con lei, ci aiutiamo a vicenda. Ho il mio cervello. Ho dei miei pensieri che esterno pure a lei. Mi sento la schiava solo di uno che sta là sopra ed è sovrano di tutti”.

Poi Cristina Scuccia ha già dimostrato di non sentirsi perfettamente a suo agio all’isola, infatti, nei giorni precedenti aveva dichiarato: “Avevo sottovalutato tante cose, la convivenza, ho avuto più volte alti e bassi”. E poi, a proposito della paura dei serpenti di Corinne Clery che è stato il motivo della lite furiosa tra Alessandro Cecchi Paone e Natalie Caldonazzo, ha commentato: “Anche io ho paura degli animali, ho continuato a dormire, un trionfo pazzesco, la cosa più difficile non è la fame, è davvero questa difficoltà di trovare il linguaggio giusto per entrare in empatia con tutti”. E su Nathaly Caldonazzo ha detto: “Non riesco a capire il suo modo di porsi, è molto generosa, ci sono dei momenti in cui mi parla urlando“.

Vladimir Luxurya attacca le chicas: “Dov’è tutta questa solidarietà femminile”

Un’altra lite è scoppiata tra Fiore Argento e Corinne Clery. La prima ha detto: “I piedi in testa non me li faccio mettere, e mi so difendere”, questa frase perchè Corinne Clery, nei giorni precedenti, aveva detto: “Mi è stato rubato il mio pezzo di cocco. Un po’ di egoismo, viziata!”. E così ieri in diretta la Argento ha replicato: “Mi è stato detto hai dei problemi col cibo, fatti curare, siccome io ho avuto nell’adolescenza dei grossi problemi, sembra un disco rotto, mi ha fatto saltare i nervi, sono scoppiata a piangere per la rabbia”. E Corinne Clery ha ribattuto: “Ho detto fai pace col cibo, il brutto è il fare le scarpe alle altre”. A quel punto è intervenuta Vladimir Luxuria che ha ripreso tutte le chicas: “Tutta sta solidarietà femminile dove sta”.