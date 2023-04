Alberto Matano mai visto così giù di morale: “Che settimana ho trascorso”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, lunedì 24 aprile è andata in onda un’altra puntata de La vita in diretta condotta da Alberto Matano che, in apertura di puntat,a ha svelato il suo stato d’animo avuto durante la settimana appena trascorsa. Infatti, il conduttore e giornalista calabrese ha svelato che il fine settimana appena trascorso è stato molto difficile e duro che per il suo programma e soprattutto, per la sua inviata Barbara De Palma a causa dell’aggressione subita insieme all’altra collega giornalista inviata del programma Ore 14 condotto da Milo Infante. Ma vediamo cosa ha detto Alberto Matano e quali sono state le sue parole.

Alberto Matano in apertura di puntata dice: “Siamo ancora tutti provati”

Ieri è iniziata una nuova settimana e Alberto Matano, in apertura di puntata, ha voluto di nuovo dedicare un ampio spazio all’aggressione subita dalla sua invita Barbara De Palma avvenuta durante la realizzazione di un servizio, quello dell’omicidio di Marzia Capezzuti. Alberto Matano, ancora sotto shoc ha detto: “Siamo ancora tutti molto provati. Ho passato un fine settimana sospeso dopo quello che è successo, l’aggressione alla nostra inviata ed al nostro filmmaker, quello che è successo venerdì è ancora vivo nella nostra memoria.”

: “Grazie Barbara … La forza di svolgere questo lavoro è maggiore rispetto al resto quindi grazie Barbara.”

L’aggressione subita da Barbara De Palma e dall’inviata di Ore 14

Barbara De Palma ne è uscita molto scossa da quell’episodio di estrema violenza che ha vissuto insieme alla collega di Ore 14, Tatiana Bellizzi tanto che ad Alberto Matano, in lacrime, aveva detto così: “Una persona che ti sputa in faccia è la cosa peggiore… mi sento sporca, è la cosa più umiliante, oltre a insulti e parolacce, cose irripetibili, offese omofobe e inenarrabili, quello che resta è l’umiliazione. Credimi Alberto, è la cosa più brutta che possa succedere”.

Le due donne si stavano occupando dell’omicidio di una ragazza che da Milano si era trasferita a Salerno perchè si era innamorata di un ragazzo.

Dopo che il fidanzato era morto per overdose, la ragazza era restata comunque a Salerno a vivere insieme alla cognata e ai suoi figli.

In quella situazione era stata maltratta e umiliata e poi è stata ritrovata morta.

Quando le inviate si sono recate sul posto per fare delle domande, sono state aggredite come testimonia anche un filmato con calci e sputi.