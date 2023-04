Oggi è un altro giorno: le telecamere inquadrano un momento di grande fastidio di Veronica Pivetti per il comportamento di Samuel Peron, la reazione gelida dell’attrice

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, lunedì 24 aprile è andata ospite da Serena Bortone nel programma del primo pomeriggio, Oggi è un altro giorno, Veronica Pivetti, bravissima e apprezzatissima attrice sia di teatro che di televisione.

C’è stato un momento, che hanno ripreso le telecamere, di grande fastidio che ha mostrato l’attrice nei confronti di Samuel Peron, uno degli affetti stabili del programma nonché ballerino di Ballando con le stelle. Vediamo cosa è accaduto e come si è comportata la sorella di Irene Pivetti di fronte ad un atteggiamento insistente del ballerino.

Samuel Peron si avvicina a Veronica Pivetti che appare infastidita e non gradire

Ieri, durante la puntata di Oggi è un altro giorno,

Veronica Pivetti, ospite da Serena Bortone, si è fatta a lungo intervistare. Finita l’intervista, l’attrice si è avvicinata ad Antonio Mezzancella e a Jessica Morlacchi che stavano iniziando ad intonare un brano, Besame mucho. Per invitarla a ballare, le si è avvicinato il ballerino di Ballando con le stelle Samuel Peron ma la Pivetti ha mostrato di non apprezzare affatto l’invito e si è mostrata anche molto infastidita, rifiutandosi categoricamente di ballare.

Ma Samuel Peron non si è lasciato intimidire e ha continuato ad insistere per ballare con lei e, a quel punto, la Pivetti, per essere quanto più eloquente possibile, si è allontanata da lui e si è avvicinata alla Bortone.

Le telecamere hanno ripreso tutta la scena a cui hanno assistito i telespettatori che hanno notato tutto il fastidio esternato dalla Pivetti.

Veronica Pivetti: “Bisogna fregarsene dei tabù”

Veronica Pivetti, durante l’intervista che ha rilasciato a Serena Bortone, ha detto così a proposito di avere una relazione con un uomo molto più giovane come accade alla donna che sta interpretando a teatro in questi giorni: “Sono ancora tutti tabù ma bisogna fregarsene siamo noi i primi a doverli prendere a calci mi assumo questa responsabilità.”

Poi la Pivetti ha raccontato anche molto della sua vita privata e ha ricordato di avere lavorato accanto a mostri sacri del cinema italiano quali Carlo Verdone a Gigi Proietti e anche Raimondo Vianello. E poi ha speso delle bellissime parole su Renato Zero di cui lei da sempre è fan.