Tommaso Zorzi, la replica sulla rottura con Tommaso Stanzani è al veleno “Cose gravissime”

0 SHARES Condividi Tweet

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, in che rapporti sono? In queste ore, l’ex vincitore del Gf vip ha rotto il silenzio.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono stati insieme per diversi mesi, condividendo un amore davvero molto importante. Ad ogni modo, improvvisamente il loro rapporto si è interrotto, ma fino a poche ore fa sembrava che i rapporti tra i due fossero piuttosto idilliaci. Ma come stanno davvero le cose? I due si sono lasciati davvero bene come hanno fatto credere? In queste ore l’ex vincitore del Gf vip si è lasciato andare ad uno sfogo. Ma cosa ha riferito Zorzi, che ha risposto ad alcune dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi da Stanzani?

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, come stanno le cose tra loro dopo la fine della loro storia?

Tommaso Zorzi è stato per diversi mesi fidanzato con Tommaso Stanzani, il noto ballerino che abbiamo avuto modo di conoscere un pò di tempo fa ad Amici. I due hanno condiviso una bellissima storia d’amore, sono stati sotto i riflettori proprio per via di questa relazione che poi improvvisamente è finita. Non si sono mai conosciuti i motivi che hanno portato i due alla rottura, ma sembrava che i rapporti fossero comunque abbastanza buoni. Pochi giorni fa, Stanzani ha preso parte alla festa di compleanno di Zorzi.

Dopo le dichiarazioni di Stanzani, anche Zorzi rompe il silenzio

Nei mesi scorsi si è parlato di tradimenti da parte di Zorzi, anche se poi queste voci non sono mai state confermate. Anche i diretti interessati con i loro comportamenti hanno sicuramente smentito queste voci. Adesso però, a distanza di qualche giorno a parlare è stato proprio lui, Zorzi che ha fatto dei chiarimenti. «È venuto al mio compleanno, ha rilasciato un’intervista in cui ha detto cose che ho apprezzato molto, molto carine e molto oneste. Quindi non capisco la voglia di parlare e di gettare fango su due persone che hanno scelto di separare le proprie strade, pur volendosi molto bene». Queste le parole di Zorzi che ha così confermato le dichiarazioni rilasciate dal suo ex nei giorni scorsi.

Lo sfogo dell’ex vincitore del Gf

Ma non finisce qui, visto che in alcune Instagram stories Zorzi ha voluto togliersi ancora qualche sassolino dalle scarpe. «Anche tutte le speculazioni che sono state fatte in merito al rapporto mio e di Tommy, cose gravissime che sarebbero successe dietro la nostra rottura. Il tempo è galantuomo e ha dimostrato che erano tutte stron***».