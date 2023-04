Massimo Giletti diretto sulla chiusura di Non è l’Arena “Ora tante cose non le posso dire”

0 SHARES Condividi Tweet

Massimo Giletti rompe il silenzio sulla chiusura di Non è l’Arena. “La verità verrà fuori”, ha detto Massimo nel corso di un suo intervento a RTL 102.5.

Massimo Giletti in questi giorni è stato parecchio sotto i riflettori, dopo quanto accaduto nei giorni scorsi. Improvvisamente e potremmo dire anche in modo clamoroso, poco più di una settimana fa è stato chiuso in netto anticipo il programma da lui condotto ovvero Non è l’Arena che da molti anni va in onda su La7. Questa notizia ha lasciato tutti particolarmente sconvolti e diversi sono stati coloro i quali sono intervenuti sui social per dire la propria opinione al riguardo. Tanti altri hanno voluto dare qualche parola di incoraggiamento a Giletti che certamente è rimasto molto male dopo la decisione presa dall’azienda. Ad oggi non si conoscono i motivi che hanno portato l’editore a prendere questa decisione, ma sono emerse diverse indiscrezioni. A parlare nei giorni scorsi è stato proprio Massimo Giletti.

Massimo Giletti rompe il silenzio dopo quanto accaduto a Non è l’Arena

Massimo Giletti, dopo quanto accaduto nei giorni scorsi con il programma Non è l’Arena, che è stato sospeso, è tornato a parlare e lo ha fatto intervenendo su RTL 102.5. Il conduttore ha fatto sapere che di cose da dire ne avrebbe tante, ma che al momento non può ancora farlo perchè la situazione è davvero molto delicata.

Il conduttore un fiume in piena ma non può rivelare nulla

“Vorrei dire tante cose, e verrà il giorno in cui potrò dirle. In questo momento ho tanto rispetto per i magistrati, data la situazione delicata…”. Questo quanto dichiarato da Giletti che ha anche aggiunto il fatto che prima o poi la verità verrà fuori, precisando di avere la coscienza pulita.“L’importante è avere la coscienza a posto, poi la verità verrà fuori…”. Queste ancora le parole di Giletti che ha poi aggiunto “Ho un contratto che mi vincola all’azienda e per rispetto non posso parlare senza autorizzazione e chiarire in modo serio”.

Lo sfogo del conduttore

Il conduttore durante il suo intervento non ha potuto non ringraziare tutti gli spettatori che in questi giorni gli sono stati vicini anche solo con un messaggio di sostegno e di amore. “Devo dire grazie alle centinaia di persone che continuano a mandarmi messaggi di sostegno, non per me ma per tutto il gruppo di lavoro…“. Giletti ha voluto far sapere a tutti quanti che comunque non ha alcuna intenzione di mollare “Lo devo alle persone che hanno seguito”.