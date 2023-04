L’Isola dei famosi, Vladimir Luxuria fa una promessa a Ilary: “Mi impegnerò ma non posso giurare di farcela”

0 SHARES Condividi Tweet

Vladimir Luxuria ha fatto una promessa a poche ore di distanza dall’inizio del reality. “Farò di tutto per non provocare Ilary”.

Ilary Blasi è tornata con la nuova edizione dell’Isola dei famosi che è iniziata la scorsa lunedì 17 aprile. Tra gli opinionisti, confermata per il secondo anno consecutivo lei Vladimir Luxuria, che però questa volta fa coppia con Enrico Papi che ha sostituito di fatto Nicola Savino. Su Nuovo, proprio Vladimir ha rilasciato una lunga intervista parlando di tanti argomenti e tra questi anche questa avventura all’interno del reality di Canale 5. Ma cosa ha riferito nel dettaglio?

Vladimir Luxuria torna a parlare dell’Isola dei famosi

Vladimir Luxuria quest’anno, per la seconda volta consecutiva è l’opinionista dell’Isola dei famosi. Lo scorso lunedì è iniziata la nuova edizione del reality e proprio a pochi giorni dall’inizio a parlare è stata proprio lei, Vladimir che ha rilasciato un’intervista interessante al Magazine Nuovo. La giornalista ha sottolineato il fatto che molti telespettatori si aspettano che Ilary nel corso delle puntate faccia qualche frecciatina all’ex marito Francesco Totti. Così Vladimir ha confermato che secondo lei così effettivamente sarà, ovvero che Ilary non mancherà nel fare queste battute.“Qualche battuta le verrà…Farò comunque di tutto per non provocarla, ma non posso giurare…”, ha detto Vladimir.

Le indiscrezioni sulla nuova edizione dell’Isola e su Ilary Blasi

La giornalista ha chiesto poi a Vladimir se secondo lei, anche per l’Isola potrebbe esserci la possibilità che Pier Silvio Berlusconi possa scendere in campo con delle misure straordinarie, proprio come accaduto al Grande fratello vip. Secondo Vladimir questa possibilità è piuttosto lontana, visto che i naufraghi rispetto ai gieffini hanno un vantaggio, ovvero il fatto che non vanno in onda 24 ore su 24.“Poi è chiaro che tra stress e fame durante la puntata in diretta potrebbero esserci battibecchi…”, ha dichiarato Vladimir che si è detto felice di ripetere questa esperienza all’interno del reality di Canale 5.

Le parole dell’opinionista su Papi

La giornalista, sul finire dell’intervista ha chiesto a Luxuria se secondo lei il fatto di ricoprire il ruolo di opinionista sia una sorta di retroscessione per il collega Enrico Papi. “Tu cosa ne dici?”, ha detto la giornalista ma Vladimir ha subito negato citando anche Nicola Savino e Mara Venier. “Conducevano e per un periodo di tempo hanno fatto gli opinionisti…Lavoriamo in un ingranaggio dove tutti siamo protagonisti…”, ha aggiunto ancora Luxuria.