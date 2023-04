Ilary Blasi cambia look per L’Isola, la reazione di Noemi Bocchi

0 SHARES Condividi Tweet

Noemi Bocchi, arriva l’ultima provocazione per Ilary Blasi dopo la sentenza in tribunale. Ecco cosa è accaduto.

Ilary Blasi e Francesco Totti da diversi mesi continuano ad essere al centro del gossip e sotto i riflettori. E’ trascorso parecchio tempo da quando i due si sono separati, eppure trovano sempre il modo di finire sotto i riflettori. In questi giorni, nello specifico, non si fa altro che parlare della conduttrice e del suo ex marito, in seguito alla prima decisione presa dal Tribunale civile di Roma sugli accordi della separazione. Se si parla di Ilary e di Francesco da una parte, inevitabilmente si parla anche di Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco. Nelle ultime ore, sui social non si è potuto non notare una provocazione arrivata da parte di Noemi Bocchi proprio ad Ilary.

Ilary Blasy e Francesco Totti ancora sotto i riflettori

Ilary Blasi e Francesco Totti ancora una volta sono finiti sotto i riflettori in seguito alla decisione presa dal Tribunale civile di Roma sugli accordi della separazione. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nelle scorse ore sui social non si è potuto non notare una provocazione fatta da Noemi Bocchi ai danni della conduttrice.

Ritorno in tv per Ilary con nuovo look

Sappiamo bene che Ilary in occasione del suo ritorno in tv, ha deciso di sfoggiare un look totalmente diverso. La conduttrice ha cambiato capigliatura e alcuni hanno avanzato l’ipotesi che forse la decisione di Ilary sia stata piuttosto ragionata. Si è sottolineato più volte il fatto che Ilary e Noemi fisicamente fossero molto simili e alcuni sostengono che questo cambio di look sia stato pensato e voluto dalla conduttrice proprio per mettere a tacere queste voci.

La nuova provocazione di Noemi per Ilary

E’ un caso che a pochi giorni dal cambio look di Ilary, anche Noemi abbia deciso di cambiare qualcosa? E’ stata proprio la Bocchi a pubblicare nelle sue Instagram stories delle immagini di se con i capelli molto più chiari, di un biondo che in qualche modo appare una copia di quello di Ilary. Coincidenza o provocazione?