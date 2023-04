L’Isola, la Lucarelli pima vede il programma e poi lascia commenti su Ilary Blasi

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi dopo la puntata dell’Isola dei famosi pubblica una sua foto e Selvaggia Lucarelli commenta facendole i complimenti.

Isola dei famosi, al via la nuova stagione nella giornata di lunedì 17 aprile. Ebbene si, era stata annunciata già da diverse settimane e così nella giornata di lunedì è iniziata la nuova stagione del reality di Canale 5 che vede come sempre al timone lei, Ilary Blasi. Tanti i telespettatori che hanno seguito la puntata, una tra tutti proprio lei, Selvaggia Lucarelli che subito dopo non ha perso tempo nel dare il suo giudizio e parere personale. Selvaggia però, ha anche detto la sua sul nuovo look di Ilary che ha scelto di tornare in tv con una capigliatura davvero molto particolare. Ma cosa ha detto?

Isola dei famosi, Ilary Blasi torna con una nuova stagione del reality di Canale 5

Isola dei famosi, è iniziata lo scorso lunedì 17 aprile, la nuova avventura per Ilary e per tutto il cast del reality di Canale 5. A lasciare senza parole, è stato il look di Ilary, che per il debutto ha deciso di presentarsi con un taglio di capelli davvero molto particolare. Capelli molto voluminosi, pettinatura anni ’80 e una frangia, gonna aderente nera lunga e una t-shirt bianca e morbida.

Il nuovo look di Ilary convince

Guanti neri lunghi sopra il gomito per dare un tocco di eleganza, insomma Ilary ha trovato certamente il modo per stare al centro dell’attenzione. Se da una parte in tanti le hanno fatto i complimenti, dall’altra sono stati molti a criticarla ed a fare dell’ironia sui social. “Ma è Amanda Lear?”, ha scritto un utente.

Selvaggia Lucarelli condivide la foto di Ilary e poi scrive il suo commento

A dare il suo contributo ci ha pensato anche Selvaggia Lucarelli che dopo aver seguito la puntata, tra le sue Instagram stories ha aggiunto una foto della conduttrice aggiungendo “Non sto capendo”. Nella mattinata di martedì 18 aprile, la stessa Ilary ha pubblicato una sua foto scattata la sera prima aggiungendo “Il meglio deve ancora venire”. A quel punto, è arrivata la replica della Lucarelli che ha scritto “Ci ho pensato molto, per me alla fine è si”. Insomma, Selvaggia ha promosso il look di Ilary. Qualcuno ha infatti replicato dicendole “Se si è per Selvaggia hai già fatto centro”, ha scritto qualcuno visto che la giornalista è sempre molto critica.