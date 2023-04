Fiorello una furia sulle offese a Berrettini e Melissa Satta: “La dovete smettere “

0 SHARES Condividi Tweet

Melissa Satta e Matteo Berrettini, ormai, formano una coppia ufficiale e sono stati presa di mira dagli haters dopo diverse sconfitte in campo di lui. I leoni da tastiera stanno dando la colpa proprio alla Satta di questo periodo nero del tennista e ora è intervenuto anche Fiorello a difesa dei due.

Vediamo cosa ha detto.

Melissa Satta stanca di essere attaccata sui social

Melissa Satta, accusata di essere la responsabile del periodo down del fidanzato Matteo Berrettini ha dichiarato così: “Sono vittima di bullismo e di sessismo sui social per la mia storia con Matteo Berrettini“.

E in una storia su Instagram ha detto: “Sto vivendo una situazione surreale. È da un po’ di mesi che ricevo messaggi di insulti, che definisco di sessismo e bullismo, due temi ai quali sono molto sensibile. Vengo attaccata per la storia personale e sentimentale che sto vivendo, ma ci sono tante ragazze che vengono bullizzate per tanti altri motivi. Nel 2023 tutto questo non può esistere. Sto semplicemente cercando di vivere una situazione sentimentale con un’altra persona. Sono accusata forse di essere donna? Solo perché il proprio compagno vive un momento più difficile nel suo lavoro? Se fosse stato al contrario, un uomo sarebbe stato colpevolizzato allo stesso modo?”.

E poi, ancora: “Spero che il mio messaggio arrivi a quelle donne che vivono la mia stessa situazione, non concepisco questo tipo di ignoranza e devo leggere vari messaggi di leoni da tastiera sui social”.

Infatti, per Matteo Berrettini, questo è un periodo buio lavorativamente parlando tanto da essere fuori dalla ventesima posizione nel ranking.

Anche per gli infortuni che sta subendo è stata incolpata la fidanzata perché gli haters ritengono che lo stia distraendo troppo.

Nel torneo di Monte-Carlo, cominciato bene, Berrettini si è dovuto ritirare agli Ottavi di finale per uno strappo agli addominali.

Interviene Fiorello a difendere Berrettini e Melissa Satta

Dopo che Melissa Satta ha ufficializzato di cosa è accusata, è intervenuto Fiorello che ha detto così durante la sua trasmissione Viva Rai 2: “Smettete di rompere le p***e a Matteo Berrettini”.

E poi ha proseguito: “È un’offesa alla nostra intelligenza pensare che uno perda perché ha la fidanzata. Lui è un bel ragazzo e piace, ha sempre avuto fidanzate in passato, quindi cosa è cambiato? Non penso che questo momento sia colpa di Melissa Satta“.