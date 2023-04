Oggi è un altro giorno, Samuel Peron mette in grande imbarazzo Serena Bortone: “Non ti devi comportare così”, la Bortone resta in silenzio fissando le telecamere

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Oggi è un altro giorno condotta, come al solito, da Serena Bortone affiancata dagli affetti stabili tra cui c’è anche Samuel Peron, ballerino a Ballando con le stelle.

Ieri, 18 aprile, martedì, Samuel Peron ha ripreso in diretta Serena Bortone mettendola in imbarazzo e tra i due c’è stato uno scambio di battute.

Vediamo cosa è successo.

Samuel Peron riprende Serena Bortone

Ieri, durante la puntata di Oggi è un altro giorno, dopo la presentazione da parte di Serena Bortone dei suoi affetti stabili, Antonio Mezzancella, Massimo Cannoletta, Jessica Morlacchi, Eva Grimaldi e Samuel Peron, il ballerino di Ballando con le stelle ha detto alla conduttrice: “Sei pazzesca oggi” ma lei prontamente gli ha risposto: “Come pazzesca? Ho i pantaloni e la camicia” e lui ha continuato: “Ma stai benissimo. Tu ti copri troppo, dovresti scoprirti di più…”.

La Bortone, a quel punto, non ha saputo cosa rispondere ed è rimasta in silenzio in evidente grande imbarazzo e si è limitata a guardare fisso nelle telecamere e tutti sono scoppiati in una fragorosa risata.

Poi, dopo quel momento di grande imbarazzo, ha detto: “Non voglio sentire queste cose”. Ma Peron ha continuato: “Fidati di me, Serena, tu ti copri sempre però ti devi un po’ scoprire”.

L’intervento degli altri ospiti

E così ha preso la parola Eva Grimaldi che le ha detto: “Sei bellissima”, mentre Massimo Cannoletta ha aggiunto: “Samuel ha usato un termine di un personaggio dell’antica Roma prima per salutarti, molto vicino a Nerone…”.

E Samuel Peron: “Dai, è primavera” ma, a quel punto la Bortone, che è apparsa confusa ha detto: “Non ho capito nulla, davvero”.

E poi, scherzando, ha annunciato la sua ospite, Nathalie Guetta, dicendo così: “Menomale che sta per entrare in studio la più equilibrata di tutti”.

Poi, quando in studio è entrata l’attrice, la Bortone ha detto a lei e a Samuel Peron: “Si dice che possiate essere all’interno delle maschere”. Infatti, si pensa che Peron sia dietro la maschera del Cavaliere Veneziano mentre Nathalie Guetta dietro la maschera del Criceto.

Ma i due, come al solito, non si sono sbilanciati in alcun modo in merito a questo.