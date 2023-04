Pomeriggio 5, Barbara D’Urso una furia contro l’ospite che cita Federica Panicucci: “E allora vai nella sua trasmissione”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata de Pomeriggio 5 condotta, come al solito, da Barbara D’Urso.

Durante la puntata c’è stato un momento in cui un ospite ha citato alla D’Urso, Federica Panicucci e il suo programma del mattino, Mattino 5 e la D’Urso ha invitato l’ospite ad andare dalla collega. Vediamo cosa è accaduto.

A Pomeriggio 5 l’ospite cita Federica Panicucci e il suo programma Mattino 5

Ieri, martedì 19 aprile, durante la puntata di Pomeriggio 5 si è parlato, ancora una volta del caso della veggente Gisella Cardia e la conduttrice ha chiacchierato a lungo con un fedele della signora che, ad un certo punto, rivolgendosi a Klaus Davi gli ha detto: “Non mi faccia il Paone della situazione…Ho già litigato con lui…”., riferendosi ad una puntata di Mattino 5 la trasmissione del mattino di Canale 5 condotta da Federica Paniccuci durante la quale aveva litigato con Alessandro Cecchi Paone.

La D’Urso, che evidentemente non sapeva della lite, gli ha detto: “Non ho capito…Se no passano delle cose che non riesco a capire…Con chi ha litigato?”. E l’ospite le ha spiegato: “Ho litigato con Cecchi Paone il 3 aprile dalla Panicucci in collegamento da Trevignano…Mi ha dato del falso testimone…”.

La reazione di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso, dop che ha avuto chiara la faccenda, ha spiegato all’ospite che Cecchi Paone in questo momento si trova sull’isola dei famosi e, dunque, non può rispondere a nessun attacco, né tantomeno si può difendere e l’ospite ha commentato così: “Speriamo che ci resti…”.

Ma Barbara D’Urso gli ha anche detto che se un episodio al quale lui si stava riferendo era avvenuto in un’altra trasmissione e era lì che doveva chiarire e cosi ha detto: “Non rispondere a Cecchi Paone qua …Vai da Federica e rispondi lì a Cecchi Paone … Non qua …”.

Ma l’ospite, a quel punto, non è rimasto in silenzio ma ha controbattuto alla D’Urso e le ha detto: “Barbara me lo hai chiesto tu eh…Me lo hai chiesto tu…Tu mi avevi chiesto cosa fosse accaduto settimane fa…”. Poi questa faccenda è terminata e la trasmissione è andata avanti occupandosi di altri temi anche più leggeri.