Ballando con le stelle, bomba su Francesca Fagnani, cosa dice lei sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Ballando con le stelle, Francesca Fagnani dice di no a Milly Carlucci. Ecco la bomba lanciata sui social.

Francesca Fagnani, reduce da un grande successo ottenuto al Festival di Sanremo come co-conduttrice, in questi giorni è tornata a parlare dei prossimi impegni lavorativi e professionali. Il suo nome è stato associato al programma Ballando con le stelle, ma la giornalista e conduttrice di Belve, ha fatto sapere che non sarà presente alla prossima edizione del programma di Milly Carlucci. Ma cosa ha riferito nel dettaglio?

Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve approda a Ballando con le stelle?

Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve da diversi giorni è stata associata al programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle. In realtà si è parlato della fidanzata di Enrico Mentana come giudice del programma di Rai 1 e non come ballerina. A riportare questa notizia TvBlog, ma come stanno davvero le cose? A rispondere a questa indiscrezione è stata proprio la stessa Francesca, sulle pagine online di Dagospia.

La conduttrice dice di no a Milly Carlucci

Francesca, ha negato ed ha fatto sapere di aver detto di no alla redazione e di non aver neppure voglia di prendere parte a Ballando con le stelle. L’idea però, era piaciuta ai telespettatori e fan del programma di Rai 1 che però, dovranno fare i conti con la realtà. Secondo il sito Dagospia, diretto da Roberto D’Agostino, parla di un no della Fagnani che avrebbe detto di no alla produzione di Ballando con le stelle, per motivi e impegni professionali. Francesca, nei prossimi mesi dovrà portare avanti altri impegni, in attività giornalistiche.

Luisella Costamagna e Barbara D’Urso a Ballando?

Ad ogni modo, tornando a parlare del programma di Rai 1, in queste settimane si è tanto parlato di Selvaggia Lucarelli, la cui presenza in giuria sarebbe piuttosto in bilico. Ed ancora, si è anche parlato della presenza di Luisella Costamagna in giuria. TvBlog, ha anche lanciato una bomba, parlando di Barbara D’Urso come possibile giudice del programma. Del resto, la stessa qualche giorno fa, in una recente intervista ha fatto sapere di essere aperte a nuove strade e nuovi impegni in tv.