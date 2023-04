Isola, Ilary Blasi umiliata sui social, ciò che le dicono è durissimo

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi si presenta all’Isola dei famosi con un look totalmente diverso. In molti notato la somiglianza con un’altra showgirl. Non sono mancate le frecciatine a Francesco Totti.

Ieri, lunedì 17 aprile è iniziata l‘Isola dei famosi e Ilary Blasi, come sempre al timone della trasmissione, ha già dato modo di far parlare di se. La conduttrice si è presentata in puntata con un look completamente diverso, una frangetta e una piega stile anni ’80. Il suo nuovo look ha scatenato l’ironia del web e tanti sono stati coloro i quali hanno notato una certa somiglianza con una showgirl del mondo dello spettacolo. Di chi si tratta e come hanno commentato i telespettatori sui social?

Isola dei famosi 2023, Ilary Blasi si presenta con un look rivoluzionato

Ieri, lunedì 17 aprile si è dato il via alla nuova edizione dell’Isola dei famosi, la trasmissione condotta ancora una volta da Ilary Blasi. Per l’occasione la conduttrice ha deciso di sfoggiare un look diverso, ovvero una capigliatura anni ’80, una frangia e capelli molto gonfi. I telespettatori non hanno potuto non notare la somiglianza con una showgirl piuttosto in voga proprio negli anni ’80, ovvero Amanda Lear.

Sui social l’ironia del popolo del web

Sui social in molti hanno commentato questo cambio di look della conduttrice. “E’ Amanda Lear”, ha scritto un utente. “Bravissima Lilli Gruber che imita Taylor Swift nei panni di una giovane Amanda Lear mentre impersonifica Ilary Blasi”, ha scritto un altro utente.

Le battute di Ilary, le frecciatine al suo ex Francesco Totti

Ad ogni modo, non sono mancate le frecciatine di Ilary al suo ex, ovvero Francesco Totti. La conduttrice è entrata in studio sulle note di Freedom di Robbie Williams e dopo qualche istante ha subito utilizzato dei doppi sensi per lanciare delle frecciatine al suo ex Francesco Totti.«Tutto può cambiare, un uomo che era accanto a me ora non c’è più, parlo di Nicola Savino ti mando un bacio, ti voglio bene. Ma si sa per uno che va c’è uno che arriva … Enrico Papi». Queste le parole di Ilary che ovviamente ha utilizzato questi doppi sensi per lanciare una frecciatina al suo ex. Ricordiamo che si tratta della prima volta in tv di Ilary dopo la rivoluzione avvenuta nella sua vita sentimentale.