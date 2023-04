Ornella Muti ridicolizzata: “Animalista da salotto”, lei replica a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Ornella Muti accusato dal Presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. L’attrice replica al veleno.

Ornella Muti è una nota attrice italiana, una tra le più amate di sempre e conosciuta anche oltre oceano. La sua carriera è davvero strepitoso, ricca di grandi successi ottenuti in tv ma soprattutto in ambito cinematografico. In queste ore l’attrice è stata sotto i riflettori, soprattutto dopo aver pubblicato un post su Instagram. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Ornella Muti, la nota attrice italiana al centro della polemica

Ornella Muti nelle scorse ore è finita sotto i riflettori, dopo essere stata menzionata dal Presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. Quest’ultimo è intervenuto nella serata di mercoledì, nel corso della trasmissione Controcorrente su Rete 4. Il Presidente, durante il suo intervento ha praticamente definito Ornella una “animalista da salotto”. Così, l’attrice che di certo non è solita incassare senza replicare, ha voluto rispondere e lo ha fatto pubblicamente.

L’attrice, le accuse arrivate dal Presidente della provincia autonoma di Trento

“Io animalista da salotto? Forse non saprò nulla degli orsi ma vivo in campagna e non in città per cui convivo con i cinghiali selvatici che sono molto protettivi verso i loro piccoli e quindi sono anche più aggressivi“. Queste le parole di Ornella Muti che ha risposto così al Presidente della provincia autonoma di Trento. “Animalisti da salotto che non sanno neanche di cosa parlano perchè non conoscono la montagna e che probabilmente vivono nelle città“, ha detto il Presidente nel corso della trasmissione di Rete 4. Il Presidente avrebbe ancora aggiunto “Cosa vuole che ne sappia Ornella Muti di queste cose?” facendo riferimento al fatto che l’attrice nei giorni scorsi fosse intervenuta in difesa dell’orsa Jj4.

L’attrice parla dell’orsa, il suo sfogo dopo le accuse

Proprio l’attrice parlando dell’orsa avrebbe detto “Sarebbe folle abbatterla solo perchè ha fatto l’animale.”Qui da noi in Piemonte abbiamo imparato a rispettare i cinghiali e la gente si è attrezzata per conviverci ed evitare brutti incidenti non capisco perché Fugatti quando parla di me usa toni così aggressivi. Questa orsa proteggeva i suoi cuccioli e ora è stata catturata è separata da loro. Sto solo chiedendo di non abbatterla visto che ci sono altre possibilità. La stessa mamma del ragazzo ucciso dall’orsa ha chiesto di non abbatterla, non capisco il motivo per cui Fugatti risponda in maniera così aggressiva“. Questa la replica dell’attrice dopo l’attacco del Presidente.