La vita in diretta, Alberto Matano resta senza parole, Milo Infante: “Vergognatevi”

Ieri, venerdì 22 aprile è andata in onda un’altra puntata de La vita in diretta condotta da Alberto Matano che, in apertura di puntata è apparso sconvolto per ciò che hanno subito due inviate, una de La vita in diretta e l’altra di Ore 14, il programma di Milo Infante durante un servizio che stavano realizzando per le due trasmissioni. Vediamo cosa è accaduto.

Alberto Matano apre la puntata raccontando dell’aggressione

Ieri Alberto Matano in apertura di puntata de La vita in diretta ha raccontato ai telespettatori, sia quelli in studio che quelli a casa, cosa è accaduto a Barbara De Palma, invita della trasmissione e all’altra collega, Tatiana Bellizzi inviata della trasmissione condotta da Milo infante, Ore 14. Alberto Matano ha parlato di una: “ … scena molto forte” e di “Tensione altissima”. E poi è andato avanti nel racconto per spiegare che le due giornaliste si stavano occupando della morte della 29enne Marzia Capezzuti uccisa dopo aver subito per anni tante violenze.

Le giornaliste avevano pensato di intervistare la figlia dei presunti colpevoli ma non hanno potuto perchè su di loro si è scatenata la rabbia violenta della ragazza e del fidanzato.

E’ stata proprio Barbara De Palma che ha raccontato ciò che hanno vissuto lei e la collega: “L’aggressione è stata ripresa dalle telecamere”, ha detto mandando in onda il filmato dell’aggressione.

E poi ha aggiunto: “Si vede bene l’aggressione verso la collega di Ore 14 Tatiana Bellizzi rimarchiamo che eravamo in un luogo pubblico ed aperto”.

Milo Infante a Ore 14 fuori di sé per l’aggressione subita dalle due giornaliste

Anche Milo Infante, in puntata di Ore 14 ha parlato dell’aggressione che ha riguardato la sua inviata, Tatiana Bellizzi e Barbara De Palma, inviata de La vita in diretta e ha detto: “Vergogna, aggredire due giornaliste che svolgono il loro lavoro. Un abbraccio a Barbara Di Palma e Tatiana Bellizzi.”.

Poi la trasmissione è andata avanti e Milo Infante tra gli altri ospiti ha avuto in studio anche Francesca Barra ed Elisa Isoardi.