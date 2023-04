Pomeriggio Cinque tensione alle stelle, “Faccia la persona decente”, Barbara D’Urso resta di ghiaccio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, durante la consueta puntata di Pomeriggio 5, la trasmissione di Canale 5 condotta da Barbara D’Urso, c’è stato un momento di grande tensione con un faccia a faccia tra gli ospiti che ha gelato lo studio. Vediamo cosa è accaduto.

A Pomeriggio 5 la tensione raggiunge livelli altissimi

Ieri pomeriggio, come accade ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, è andata in onda una puntata del programma, seguitissimo condotto da Barbara D’Urso, Pomeriggio 5 che si è occupato tra le varie tematiche, ancora una volta, della veggente.

Ad un certo punto si è scatenato il caos per un faccia a faccia durissimo tra gli ospiti. Vediamo cosa è accaduto.

Faccia a faccia durissimo tra due ospiti

Anche ieri pomeriggio, come sta accadendo da un po’ di puntate, Barbara D’Urso si è occupata del caso della veggente che fa tanto discutere, Gisella Cardia. La D’Urso è riuscita a parlare, ancora una volta, con la portavoce della veggente ed è stata proprio lei a scontrarsi con un altro ospite, il giornalista Francesco Fredella. Quest’ultimo, infatti, ha rivelato che sul sito dell’associazione si può accedere ai messaggi della Madonna che, però, sono a pagamento.

La D’Urso è apparsa sbalordita e scioccata da questa notizia. Ma è stata proprio questa rivelazione a far andare su tutte le furie la portavoce che ha iniziato ad urlare completamente fuori di sè: “Che cosa sta dicendo? Che c’è l’iscrizione al sito per ricevere i messaggi mariani personalizzati? Ma che cosa sta dicendo? Mi faccia il piacere…Faccia la persona decente!”

Barbara d’Urso costretta a intervenire

A quel punto la padrona di casa si è vista costretta ad intervenire per provare a placare un po’ gli animi e ha detto così: “Lo spiego io…Non ha detto questo…Ha detto che previa donazione con la carta di credito arriverebbero sul telefonino i messaggi non personalizzati…”.

A quel punto la portavoce della presunta veggente, ha spiegato che si tratta di una newsletter, tutti si possono iscrivere ma non si paga: “I messaggi arrivano lo stesso…E’ una newsletter…Se qualcuno vuole può fare una donazione…Se vogliamo fraintendere allora…”.

Ma il giornalista non convinto ha dichiarato: “A me sembra tutto molto strano…”

Poi, poiché la portavoce evitava di rispondere ad alcune domande la D’Urso, con tono fermo e deciso, l’ha ripresa e le ha detto: “Ti fermo subito…Scusami eh…Paola scusami, ma se sei la portavoce devi rispondere alle domande che una giornalista o delle persone o degli altri giornalisti ti fanno…”.