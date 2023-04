Bella Ma’, Diaco gela Simona Ventura: “Ecco a cosa servirà come ti stai comportando qui da me”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata de Bella Mà, il programma di Pierluigi Diaco. Ospiti della puntata di ieri, venerdì 21 aprile sono stati Simona Ventura con il compagno, il giornalista Giovanni Terzi. Vediamo cosa è accaduto.

Simona Ventura si emoziona per la storia d’amore che sta vivendo con il compagno Giovanni Terzi

Ieri nella trasmissione di Pierluigi Diaco sono andati Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi.

I due, innamoratissimi, si sono molto commossi a rivedere un filmato che Diaco ha mandato in onda, quello della dedica che Terzi fece alla Ventura durante la trasmissione che quest’ultima conduce insieme a Paola Perego, Citofonare Rai 2.

Simona Ventura ha commentato così il filmato mandato in onda dal conduttore: “Mannaggia…Non me lo ricordavo, è una cosa sincera quello che c’è tra di noi e per me è una cosa nuova.”

E poi la Ventura, parlando di sé e del suo passato lavorativo, ha detto: “Ho ricevuto molte porte in faccia e periodi difficili prima di emergere”.

Tempo fa la Ventura rivelò: “Io ho conservato tutti i miei abiti in un magazzino perché ho imparato che non si butta via niente, la moda è ciclica. Avrò 800 vestiti e 500 paia di scarpe”. E poi della figlia Caterina: “Cate non è interessata a tutto. I jeans, per esempio: i miei modelli a vita bassa non li metterebbe perché ora vanno quelli a vita alta”.

Invece, del suo matrimonio con Giovanni Terzi disse:

“Ogni volta che in passato abbiamo fissato una data è successa una sciagura: prima la pandemia, poi la guerra. La sveleremo a ridosso dell’evento. E sì: mi piacerebbe che la mia testimone fosse Paola” . E, ancora: “Con Giovanni conviviamo già da quattro anni. Noi siamo innamorati e i nostri figli si vogliono bene. Il matrimonio rafforzerà l’unione della famiglia”.

Invece, un po’ di tempo fa Gene Gnocchi ha detto così di Simona Ventura: “Ho condiviso otto anni fantastici, è come una sorella. Ha un rispetto sacrale per il lavoro degli altri. Non voleva mai sapere cosa avrei detto, si fidava ciecamente ed è difficile che accada qualcosa di simile in tv, dove i rapporti sono in genere definiti.”

Pierluigi Diaco: “Diamo materiale ad Antonio Ricci”

Ieri, in trasmissione, Pierluigi Diaco ha voluto che Simona Ventura e Giovanni Terzi cantassero e ha commentato così scherzando la loro esibizione: “Diamo materiale ad Antonio Ricci per i nuovi mostri.”