Isola dei famosi, Alessandro Cecchi Paone una furia contro Nathalie Caldonazzo: “Ecco quello che sei”, la replica al veleno di lei

Sono passati davvero pochi giorni da quando è iniziata questa nuova stagione de L’Isola dei famosi ma già si sono scatenati i veleni tra i naufraghi. Infatti, è scoppiata una lite violentissima tra Alessandro Cecchi Paone e Nathalie Caldonazzo quest’ultima etichettata da Cecchi Paone come “pescivendola”. Vediamo cosa è accaduto.

Alessandro Cecchi Paone una furia contro Nathalie Caldonazzo: “Pescivendola”

Sull’Isola è scoppiata, durante la notte, una lite furiosa tra Alessandro Cecchi Paone e Nathalie Caldonazzo per Corinne Clery che, alla vista di un serpente è letteralmente restata di ghiaccio senza riuscire più a muoversi.

Il compagno di Alessandro Cecchi Paone, Simone Antolini è stato molto vicino a Corinne Clery, e ha suggerito di farla dormire sotto il totem insieme a qualcun altro che le tenesse un po’ di compagnia ma Nathaly Caldonazzo non si è mostrata d’accordo. A quel punto Cecchi Paone ha detto: “Po**a miseria! Esiste una cosa che si chiama ‘scienza’….So cosa dico…”

Ma Nathaly ha continuato a mostrare il suo dissenso e allora Cecchi Paone, completamente fuori di sé, le ha dato della pescivendola. Ma la Caldonazzo gli ha chiesto di non urlare e lui ha controbattuto così: “Urlo quanto mi pare…Tu dici solo stupidaggini…Non sai nulla di zoologia…Sei solo una pescivendola…”.

La reazione di Nathaly Caldonazzo

Dopo la lite, Alessandro Cecchi Paone, parlando con Corinne Clery le ha detto: “Scegli te se affidarti a questa ignorante oppure a me che me ne intendo…”. La Caldonazzo, poi ha parlato con le altre concorrenti di Alessandro e ha detto loro: “Questo odia le donne…Lo dico io…Ha un problema…” e Helena Prestes, trovandosi d’accordo con la Caldonazzo, ha aggiunto: “Ha tanti problemi, non solo quello…”

Poi la Caldonazzo, nei confronti del fidanzato di Cecchi Paone in un confessionale ha detto: “A me sono cascate le braccia…Anche meno…Questo urlare…Sei un gran cafone…”.

Poi Corinne Clery ha preso da parte Alessandro Cecchi Paone e gli ha detto, a difesa della Caldonazzo: “Non dare a Nathaly della pescivendola…L’ha fatto per me…Dille qualcosa…”ma lui ha subito controbattuto: “Lascia perdere…Le cause perse…”. Poi è stata la volta di Helena Prestes che alla Clery ha detto sempre di Cecchi Paone: “E’ sempre aggressivo con le persone…”.