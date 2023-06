Sonia Bruganelli nella bufera, fa una precisazione che irrita tutti: “Questa cosa non è accaduta”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno annunciato la fine del loro matrimonio, ma sorgono dei dubbi. Alcuni utenti pensano che i due stiano guadagnando da questa storia. L’ex opinionista tuona.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno annunciato la fine del loro matrimonio, dopo tante smentite arrivate nei mesi scorsi. Soltanto qualche mese fa, infatti, Dagospia aveva diffuso la notizia della loro separazione, prontamente smentita poi dai diretti interessati. A distanza di qualche settimana però, è arrivata questa ufficialità per bocca del conduttore di Canale 5 e dell’ex opinionista del Grande fratello vip. Adesso, in queste ore sta circolando un’indiscrezione che sta facendo parecchio discutere. I due sono stati pagati per annunciare la rottura?

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis annunciano la fine della loro storia dopo tante smentite

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis nella giornata di ieri hanno annunciato la fine del loro matrimonio e lo hanno fatto, affidandosi ad una testata giornalista quale Vanity Fair. Qualche mese fa, Dagospia aveva parlato di una rottura tra i due e di una imminente separazione, notizia che però è stata prontamente smentita dai diretti interessati. “Siamo in difficoltà, che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo sito di informazione o non ci separiamo e mandiamo sul lastrico il sito di fregnacce?”. Queste le parole espresse da Sonia e Paolo quando è uscita l’indiscrezione sulla loro separazione, smentendo la notizia.

I dubbi degli utenti del web, i due ci stanno guadagnando?

Adesso che invece è arrivata l’ufficialità, molti utenti del web hanno avanzato dei dubbi, ipotizzando che Sonia e Paolo abbiano potuto guadagnarci da tutta questa vicenda. A fare chiarezza è stata proprio l’ex opinionista del reality, Sonia Bruganelli attraverso un post su Instagram. Ma cosa ha riferito? “Per chiarezza, nessun euro si è aggiunto al nostro già ingente patrimonio”, questa la precisazione della Bruganelli. Nel commentare la notizia della separazione, la stessa Sonia ha fatto sapere che nonostante la rottura i due sono più uniti di sempre e continueranno ad esserlo per il bene della loro famiglia.

La confessione di Paolo

Paolo Bonolis, nel corso di un’intervista rilasciata nelle scorse ore, ha invece fatto delle dichiarazioni molto interessanti.“Ha capito che era inutile forzare qualcosa che non si poteva forzare. Se la vita degli altri ha altre traiettorie, obiettivi, questi vanno rispettati”.