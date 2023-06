Fedez rompe il silenzio sulla lite con Luis Sal: “La discussione tra di noi è stata molto animata”, poi svela tutti i dettagli

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez a distanza di settimane decide di parlare al suo pubblico e svelare i motivi della lite con Luis Sal. Ecco cosa ha riferito il rapper.

Fedez, il noto rapper e marito della famosissima imprenditrice digitale Chiara Ferragni nei giorni scorsi ha parlato della lite con Luis Sal. I due per tanto tempo hanno portato avanti insieme dei progetti lavorativi, poi improvvisamente si sono separati e si è parlato di una lite. A rompere il ghiaccio e spiegare il perchè Luis non è più presente a Muschio Selvaggio è stato proprio il famoso rapper. Vediamo di fare chiarezza e capire che cosa possa essere accaduto tra i due.

Fedez e Luis Sal, cosa è accaduto tra loro?

Fedez e Luis Sal per tanto tempo sono stati inseparabili ed hanno portato avanti dei progetti lavorativi, come Muschio Selvaggio il podcast che ha ottenuto un grandissimo successo. Improvvisamente qualche settimana fa Fedez è apparso da solo al timone del podcast e tanti si sono chiesti che fine avesse fatto Luis. Si è vociferato che i due avessero litigato, anche se non è stato mai svelato il motivo. A parlare e svelare la verità è stato proprio il rapper, il quale attraverso un video su Youtube ha svelato i dettagli di questa vicenda che ha tanto incuriosito e preoccupato i fan. Tutto sembra sia avvenuto diversi mesi fa, ovvero nei giorni successivi al Festival di Sanremo 2023.

Il rapper decide di rompere il silenzio

Fedez ha fatto sapere che avrebbe preferito che a parlare fosse proprio il collega, per rispetto del rapporto di lavoro che c’è stato e che continua ad esserci al momento. Viste le tante indiscrezioni e visto anche il silenzio del suo “amico”, adesso Fedez ha deciso di parlare al suo pubblico e spiegare cosa è accaduto.“la verità è molto più semplice e meno tragica di quello che si possa pensare”, ha detto il rapper che ha anche fatto una precisazione, ovvero che Muschio Selvaggio non è di certo nato come un progetto per guadagnare dei soldi. Nel momento in cui è arrivato il progetto legato al Festival di Sanremo tutto però è cambiato e sarebbero sorti i primi problemi tra loro.

Perchè Luis ha deciso di lasciare Muschio Selvaggio?

“La parentesi di Sanremo è stata più lavorativa che divertente. È stato un progetto voluto fortemente da me. Né io né Luis siamo stati pagati. Tutti i soldi sono stati spesi per la creazione del format. È stata una parentesi impegnativa. Luis inizialmente non era d’accordo. Poi ha accettato di farlo. Personalmente, è stata un’esperienza complicata perché la mia salute mentale non era al top. Successivamente, alla fine di questo progetto, c’è stata una discussione lavorativa, in cui ho fatto notare a Luis come avessi avuto la sensazione di dovermi fare carico di tutto e di non avere avuto un supporto da parte sua. La discussione animata ci ha portato a dire di prenderci qualche settimana per capire cosa fare”. Questa la versione di Fedez, il quale ha aggiunto di aver appreso dopo giorno la decisione di Luis di lasciare Muschio Selvaggio.

Fedez e la verità sulla lite con Luis

“Con mio grande stupore, perché non avevo ricevuto campanelli di allarme, dopo questa settimana di riflessione, lui mi manda un messaggio in cui mi dice: ‘Il format in questo momento ha preso una connotazione che è più di Federico che di Luis, ho voglia di dedicarmi ad altri progetti. Non voglio più farlo’. Io non l’ho presa benissimo, ci sono rimasto molto male”. Queste ancora le parole di Fedez che ha anche fatto chiarezza su un altro punto, ovvero il perchè Luis è ancora presente nella sigla di Muschio Selvaggio. Il fatto è che il collega possiede una parte del podcast, trattandosi di una società al 50%. Detto questo, Fedez ha aggiunto che Luis sarà sempre il benvenuto per poter girare le puntate del podcast.“Questi microfoni sono aperti in caso avessi detto qualcosa che non corrisponde a verità o che necessita di più chiarezza”, ha aggiunto Fedez.