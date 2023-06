Stefano De Martino e Gigi D’Alessio, screzio durissimo dietro le quinte, De Martino non voleva un artista sul palco, cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano De Martino in occasione della festa scudetto del Napoli avrebbe litigato con Gigi D’Alessio. Cosa è accaduto realmente?

Stefano De Martino, un tempo ballerino della scuola di Amici oggi invece importante conduttore di casa Rai in questi giorni è stato protagonista del gossip. Non c’entra Belen Rodriguez questa volta, piuttosto un noto cantante e cantautore napoletano con cui si dice che Stefano abbia litigato. Stiamo parlando di Gigi D’Alessio. Ma cosa è accaduto tra i due?

Stefano De Martino protagonista del gossip degli ultimi giorni

Stefano De Martino, il noto conduttore di casa Rai che in questi ultimi anni ha avuto un successo davvero strepitoso, è stato il protagonista di due serate davvero speciali in occasione della Festa del Napoli che ha vinto lo scudetto. Domenica scorsa si è concluso il campionato di serie A e con l’occasione è andata in scena su Rai 2 la Festa scudetto del Napoli, con alla conduzione Stefano De Martino con tanti ospiti, a cominciare da Gigi D’Alessio a finire ad Emma Marrone.

Lite tra il conduttore di Stasera tutto è possibile e Gigi D’Alessio

Ebbene, nelle scorse ore la fanpage Pipol Tv, ha diffuso una notizia relativa ad una possibile lite avvenuta tra Stefano e Gigi, dietro le quinte dello show, a pochi minuti dall’inizio della diretta.“Prima della festa del Napoli c’è stato uno screzio durissimo tra Gigi D’Alessio e Stefano De Martino…”. Queste le parole della fanpage che ha fatto anche una precisazione. I due sono stati bravi a non farsi accorgere di questa tensione in diretta e addirittura si sono anche abbracciati. “Anche in onda i due si sono abbracciati”, si legge ancora nel portale. Ad ogni modo, Pipol Tv avrebbe anche svelato il motivo di questa discussione tra Stefano e Gigi.

L’indiscrezione di Pipol Tv

De Martino si sarebbe indispettito per la presenza di un suo collega sul palco ed ancora per la scelta dei brani di Gigi che forse non sono stati di suo gradimento.“Il motivo del litigio dettato dalle canzoni scelte da Gigi e dalla presenza di un’artista che De Martino non voleva sul palco…”, si legge ancora sul portale. Una discussione durata pochi istanti a quanto pare, visto che subito dopo è arrivato il chiarimento.“Alla fine la proposta di Gigi è passata per la serenità di tutti…”, si legge ancora sul portale. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene. I diretti interessati non avrebbero detto nulla al riguardo.