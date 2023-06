Emma Marrone, gelo con Stefano De Martino? Lei pubblica un video e chiarisce cosa è successo

0 SHARES Condividi Tweet

Emma Marrone e Stefano De Martino, gelo allo stadio e sul palco. La cantante salentina chiarisce il suo gesto sui social.

Stefano De Martino nella serata di domenica 4 giugno è stato al timone di una serata dedicata proprio alla vittoria dello scudetto del Napoli, che è la sua squadra del cuore. Tanti sono stati i personaggi ospiti di questo evento e tra questi non è mancata Emma Marrone, la nota cantante salentina che è anche la sua ex fidanzata. Inevitabilmente, il gesto della cantante non è passato inosservato. Ma cosa è accaduto? A fare chiarezza è stata la stessa Emma che subito dopo si è riversata sui social.

Stefano De Martino conduce la serata dedicata alla vittoria dello scudetto del Napoli

Stefano De Martino nel corso della giornata di ieri, domenica 4 giugno ha condotto la seconda serata dedicata alla vittoria dello scudetto del Napoli. Tanti sono stati gli ospiti di questa serata e tra questi anche Emma Marrone, la cantante salentina che è stata anche la sua ex fidanzata. Il gesto di quest’ultima non è passato inosservato, quando dopo essersi esibita ha lasciato il palco, senza rivolgere parola al conduttore. In molti hanno subito ipotizzato che tra i due ci fosse del gelo, nonostante in questi anni abbiano dimostrato di aver superato l’astio e il rancore. Su questo suo modo di fare, la cantante ha fatto chiarezza sui social.

Emma snobba l’ex sul palco, poi sui social fa chiarezza

“Mi dispiace perchè in realtà non c’è nessun gelo, anzi lui è stato bravissimo, ha tenuto una serata in mezzo a 50mila persone straordinarie. Sono tanto orgogliosa di lui“. Queste le parole di Emma che ha voluto fare un pò di chiarezza. “Avevo gli in-ear ed non l’ho sentito neanche parlare dietro di me, quindi vi volevo traquillizzare che non c’è nessun gelo e non sono scappata da nessuna parte perchè io non scappo mai e sicuramente non scappo da una persona alla quale voglio un mondo di bene e per la quale sono veramente orgogliosa”.

La replica di Stefano De Martino non si è fatta attendere

Emma ha voluto rassicurare tutti che non c’è alcun tipo di problema con Stefano. “Quindi state sereni che è tutto apposto”. Nelle ore successive anche Stefano ha replicato alle parole di Emma, dicendo semplicemente “Ti voglio bene”.