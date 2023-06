Mara Venier attaccata dai vertici Rai dopo le sue parole alla mamma di Impagnatiello: “Ecco cosa succede a dare spazio a certi artisti”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier dopo le parole su Impagnatiello pronunciate nel corso dell’ultima puntata di Domenica in finisce al centro della bufera. Ecco cosa sta accadendo.

Non si placa la polemica dopo quanto accaduto nella giornata di ieri a Domenica in, quando la conduttrice Mara Venier ha espresso delle parole abbastanza dure nei confronti di Alessandro Impagnatiello. Sappiamo bene che quest’ultimo è il giovane che ha ucciso Giulia, la sua fidanzata incinta al settimo mese. La conduttrice all’apertura della puntata di Domenica in si è rivolta alla madre di Alessandro, sottolineando che il figlio “è un mostro”. Il suo intervento non è assolutamente piaciuto al popolo del web ed ai telespettatori che hanno riservato alla Venier delle critiche abbastanza dure. Anche i vertici Rai non hanno apprezzato ed hanno messo in dubbio il ruolo della conduttrice che da diversi anni riveste nel programma di Rai 1. Ma cosa sta accadendo?

Mara Venier, dopo le parole su Alessandro Impagnatiello scoppia la bufera

Mara Venier finisce al centro delle critiche e delle polemiche. Dopo quanto accaduto durante la puntata di Domenica in, dopo che Mara ha rivolto delle parole abbastanza dure nei confronti di Alessandro Impagnatiello, sui social è scoppiata una vera e propria bufera. “Sì signora, suo figlio è un mostro”, ha detto Mara rivolgendosi alla madre dell’assassino di Giulia.

Polemica sui social e non solo

Anche i vertici Rai non sarebbero proprio felici dell’uscita di Mara, tanto che Laganà ha fatto sapere che forse è il caso di fare delle modifiche sul modus operandi dei volti televisivi. Proprio Laganà ha messo in dubbio il metodo utilizzato dalla stessa Mara nel condurre la sua trasmissione.

I vertici Rai non apprezzano, le parole di Laganà

Su Twitter, direttamente dal Cda della Rai, Laganà ha scritto queste parole: “Questo accade quando direttori e dirigenti, anziché gestire attentamente gli spazi televisivi, lasciano campo libero a certi artisti, autori e agenti. Se i nuovi responsabili volessero cominciare a correggere qualche deformazione del Servizio Pubblico possono partire qui”. Queste le parole di Laganà che di certo non sono passate inosservate, anche perchè colpiscono una grande protagonista, ovvero Mara Venier, che è una delle conduttrice più amata di tutti i tempi.