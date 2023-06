Manila Nazzaro scrive un post sul suo nuovo amore e Lorenzo Amoruso replica a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Manila Nazzaro pubblica un post contro gli haters e coloro che la insultano. Lorenzo Amoruso ribatte e chiede rispetto.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono praticamente lasciati ormai da diversi mesi, eppure non si fa altro che parlare di questa rottura. Tra i due ci sono stati tanti scontri soprattutto sui social e proprio l’ex calciatore ha accusato la sua ex di averlo addirittura tradito. L’ex Miss Italia però non ci sta e proprio nei giorni scorsi ha pubblicato un post al veleno contro il suo ex e contro gli haters. Tantissimi i commenti arrivati sotto al post e subito dopo anche lo stesso Lorenzo ha continuato a ribattere.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, la fine della loro relazione

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso non stanno più insieme da diversi mesi eppure sui social hanno continuato a scontrarsi e lanciarsi delle frecciatine. I due sono stati insieme per diversi anni e la loro storia d’amore ha appassionato davvero tutti. Per questo nel momento in cui è arrivata la notizia della rottura, molti fan hanno manifestato il loro disappunto e si sono schierati da una parte piuttosto che dall’altra.

Il post di Manila, i messaggi degli haters

Molti hanno accusato Manila di essere egoista e di aver scelto un uomo più giovane ( il suo nuovo compagno). Lei proprio nei giorni scorsi ha risposto pubblicando un post molto lungo, rispondendo a chi l’ha accusata di aver tradito il suo ex. Gli haters però non sono rimasti in silenzio, ma hanno continuato a lanciare frecciatine, difendendo Lorenzo.«Manila io ho fatto il tifo per te in certi reality e vorrei difenderti ma sei indifendibile davvero, leggo i commenti e non c’è nessuno che ti difende, come mai?», questo quanto avevano scritto alcuni fan su Instagram nelle scorse ore.

Lorenzo rincara la dose

Altri messaggi simili sono arrivati all’ex Miss Italia in queste ore. «Ci hai messo il cuore? Ma quale cuore! Tu punti ad altro», si legge sui social e poi ancora «Sei anche una mamma, vergognati». Manila, dopo aver ricevuto ancora tanti messaggi del genere, ha deciso di replicare dicendo “In che mondo siamo se bisogna difendersi dalla voglia di amare?”. Anche Lorenzo nel frattempo ha continuato a lanciare delle frecciatine dicendo “Il rispetto è molto più di una parola. Non si pronuncia, si dimostra. Il rispetto è sincerità, coerenza e lealtà. È il saper guardare agli altri come guarderesti te stesso, esattamente allo stesso identico modo».