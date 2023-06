Manila Nazzaro, mai usato parole simili contro la storia con l’ex Amoruso, il web resta senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Manila Nazzaro è tornata sui social ed ha pubblicato un post al veleno contro chi l’ha criticata e offesa in queste settimane. Ecco le sue parole.

Manila Nazzaro torna sui social ancora una volta per scagliare la sua ira sull’ex Lorenzo Amoruso. I due sono stati una coppia per tanti anni, poi improvvisamente è arrivata la notizia della rottura che ha lasciato tutti piuttosto spiazzati. Adesso che è ufficiale la sua nuova relazione, l’ex Miss Italia è tornata a parlare della fine della relazione con Amoruso e lo ha fatto come sempre sui social. Ma cosa ha riferito questa volta?

Manila Nazzaro torna sui social e si scaglia contro i follower che l’hanno criticata

Come è abbastanza noto ormai da diversi mesi, Manila Nazzaro e l’ex calciatore Lorenzo Amoruso non sono più una coppia da diverso tempo. La speaker radiofonica ed ex Miss Italia è tornata a parlare della fine della relazione con Lorenzo con il quale è stata insieme davvero diversi anni. Manila un pò di settimane fa, durante un’intervista di Silvia Toffanin a Verissimo aveva confessato di essere stata proprio lei a porre fine a questa storia.

L’ex gieffina contro Lorenzo Amoruso

Riguardo le motivazioni, sempre la stessa Manila aveva fatto intendere che i due avessero delle visioni diverse su argomenti molto importanti, uno di questi proprio il matrimonio. In queste settimane anche Lorenzo ha parlato ed ha anche raccontato di un ipotetico tradimento da parte della sua ex compagna che a quanto pare avrebbe un nuovo compagno. Queste dichiarazioni di Lorenzo hanno fatto si che molti si siano scagliati contro l’ex gieffina, riservandole delle critiche non indifferenti. In queste ultime ore Manila è tornata sui social ed ha messo fine a tutto, esponendosi in prima persona. L’ex gieffina ha pubblicato una serie di Instagram stories sull’argomento e poi ha lanciato anche qualche frecciatina.

Il post di Manila

“Sono giorni ormai che nel mio profilo leggo solo commenti di questo genere: vergognati, fai schifo, dovresti sparire. Il tutto al limite della diffamazione e dello sciacallaggio mediatico. Sono stata messa alla gogna da chi professava sentimenti ma i sentimenti e il rispetto sono ben altro. Predicate rispetto e poi non lo mettete in pratica. Tutto questo perché ho deciso di liberarmi da una storia sbagliata. Tutto questo perché ho avuto il coraggio di scegliere di essere felice. Care donne abbiate il coraggio di scegliere con fierezza chi avere accanto, anche se a noi donne questa libertà non viene né perdonata né compresa”. Queste le parole di Manila che si è rivolta a tutti coloro i quali l’hanno criticata.

Lo sfogo dell’ex Miss Italia

“Quando raccontavo che la felicità costa mi riferivo anche a questo perché siamo noi donne per prime a non comprendere le altre donne. Ed ora, se volete mettere alla gogna una donna che ha deciso di amare e di essere felice fatelo pure… ma sappiate che a perdere saremo sempre e solo noi donne, a cui viene criticata e inondata di insulti la libertà di vivere felici e fiere della nostra forza.” Con queste parole ancora Manila ha concluso il suo sfogo abbastanza duro e lungo.