Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, postano delle foto mentre sono a casa: “Ma vivete in uno scantinato?”

0 SHARES Condividi Tweet

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi sono, da sempre una coppia molto bella, che si ama e sa prendersi anche molto in giro con un’autoironia davvero invidiabile e, forse, proprio questo è il segreto di una longevità di coppia rara. L’arrivo della loro bambina, Maria è stato poi il coronamento di un sogno di famiglia che da sempre avevano e ora, alla loro felicità, non manca davvero più nulla. I due sono sempre molto attivi sui social e postano foto e video che li ritraggono nella loro quotidianità ma alcune foto che hanno pubblicato hanno visto spuntare un commento non esattamente carino. Vediamo cosa è successo e di cosa stiamo parlando.

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi pubblicano foto di un pranzo in famiglia a casa

Quando si sono conosciuti, Enzo Paolo Turchi era un coreografo, ed Carmen Russo una ballerina.

Qualche tempo fa, Carmen Russo in occasione di un’ospitata a “I fatti vostri”, raccontò: “Noi ci siamo conosciuti perché io avevo fatto il Bagaglino, 3 spettacoli. Io volevo ballare, perché vedevo Raffaella Carrà in TV. Chiesi chi fosse il numero 1 dei coreografi, e mi fecero il suo nome, e quindi è iniziato il nostro rapporto”.

E poi ha continuato a raccontare del marito: “All’inizio era tutto molto professionale, anche perché lui non mi dava molta confidenza”.

Poi, a prendere la parola è stato Enzo Paolo Turchi che ha rivelato: “Lei in quel momento era una sex-symbol, arrivavano i fiori da tutti… Lei aveva tutto, non capivo perché volesse studiare danza. Poi ho capito che non era l’apparire che amava, quanto l’arte, e mi ha fatto appassionare”.

Enzo Paolo Turchi ha anche dichiarato: “Il nostro amore è una cosa bellissima”, e Carmen Russo, di rimando ha detto: “Come papà gli do 10 e lode, già come marito era da 9”.

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi pubblicano delle foto di casa loro e i fan chiedono: “Ma vivete in uno scantinato?”

La coppia, qualche tempo fa, ha pubblicato alcune foto che li ritraggono a casa a pranzo e tantissimi sono stai i commenti del tipo: “Bellissima cucina, come quelle di una volta, ma si respira aria di famiglia, vi adoro!“. E poi c’è anche chi ha scritto: “Ma abitate nello scantinato?”.