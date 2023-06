Alessia Marcuzzi gela tutti: “Ma per chi mi avete preso?”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi per l’addio al celibato di un fan. Lei guarda le foto e pubblica su Instagram il post.

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate di sempre e su questo non c’è proprio alcun dubbio. Se ricorderete bene qualche mese fa è accaduto qualcosa a Viva Rai 2 che ha avuto come protagonista proprio lei, la conduttrice. Fiorello ed il suo collega Biggio, nel corso di una puntata del programma di Rai 2, hanno mandato in onda il numero della presentatrice e nel giro di pochi istanti, la conduttrice ha ricevuto tantissimi messaggi. Tra questi quello di un gruppo di amici che le hanno fatto una proposta piuttosto esilarante e insolita. La cosa è andata avanti ed ha avuto un seguito di cui ne ha parlato la stessa in un post che ha condiviso nelle scorse ore su Instagram.

Alessia Marcuzzi, Fiorello e Biggio pubblicano il suo numero di telefono

Alessia Marcuzzi qualche mese fa è stata protagonista, seppur inconsapevolmente, di una puntata di Viva Rai 2. Il conduttore Fiorello e Biggio, hanno mandato in onda il numero di telefono di Alessia e nel giro di pochi istanti la conduttrice ha ricevuto davvero tantissimi messaggi. In un primo momento, così come la stessa ha confessato in diverse occasioni, Alessia non ha preso bene questo gesto di Fiorello e Biggio, tanto da aver dovuto cambiare addirittura numero.

Lo strano messaggio arrivato da un gruppo di amici per l’addio al celibato

Ad ogni modo, tra i tanti messaggi ricevuti c’era anche quello inviato da un gruppo di amici che stavano organizzando un addio al celibato chiedendo ad Alessia di partire insieme a loro per fare una sorpresa allo sposo. Ovviamente lei aveva rifiutato ed aveva raccontato di aver ricevuto questa proposta. «Ma che siete impazziti? Per chi mi avete preso? Voglio conoscere la futura moglie e le fidanzate di tutti, e magari partecipare al matrimonio piuttosto che andare a far parte della vostra allegra brigata». Queste le parole di Alessia che aveva raccontato cosa le fosse accaduto.

Alessia vola ad Alicante.. in cartonato

I ragazzi hanno ovviamente organizzato questo viaggio ad Alicante per festeggiare questo addio al celibato ed in qualche modo hanno portato Alessia con loro.. seppur in cartonato. Poi, hanno inviato le foto ad Alessia che non ha potuto non condividere sul suo profilo Instagram, ringraziando i ragazzi per averla portata ad Alicante, una località dove non è mai stata.