Domenica in, Mara Venier travolta dalla bufera, le parole sull’omicidio di Giulia Tramontano lasciano tutti senza parole, sui social: “Ma è impazzita?”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier apre la puntata di Domenica in modo piuttosto insolito. Le parole su Giulia Tramontano ed il suo omicida spiazzano e scoppia la bufera su Twitter.

Mara Venier ha aperto la puntata di Domenica in di oggi, domenica 4 giugno in modo piuttosto insolito e potremmo dire anche in modo abbastanza duro. La conduttrice ha voluto aprire la trasmissione rivolgendo un caro saluto ai genitori di Giulia, la giovane ragazza incinta al settimo mese, che è stata uccisa dal suo compagno, Alessandro Impagnatiello. La conduttrice però non si è limitata a questo e ad un certo punto si è anche rivolta alla madre dell’assassino di Giulia utilizzando delle parole abbastanza forti. Sui social è scoppiata la bufera. Ma cerchiamo di capire che cosa è accaduto.

Mara Venier, la conduttrice di Domenica in inizia la puntata in modo insolito

Mara Venier, la conduttrice di Domenica in ha aperto la puntata di oggi 4 giugno, in modo abbastanza inusuale. La conduttrice, infatti, in apertura ha voluto parlare del caso di cronaca nera accaduto in settimana che ha scosso l’Italia intera. Parliamo dell’assassinio di Giulia Tramontano, la giovane 29enne incinta al settimo mese che è stata uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello. Innanzitutto ha voluto mandare un abbraccio virtuale ai genitori ed alla famiglia della giovane Giulia, che stanno vivendo una vera e propria tragedia in questi giorni.

Le parole della conduttrice per la madre di Alessandro Impagnatiello

Poi, la Venier si è rivolta anche alla madre di Alessandro Impagnatiello.“Vorrei mandare un abbraccio alla madre di Alessandro, l’assassino. Signora, lei ha fatto un’intervista in cui dice “perdonatemi perché mio figlio è un mostro”. Sì signora, suo figlio è un mostro”. Queste le parole di Mara Venier che hanno scatenato una vera e propria bufera su Twitter. La conduttrice ha ricevuto diverse critiche. “Giusto le parole che voleva sentire”, ha scritto un utente.

Sui social scoppia la bufera, per Mara tante critiche

E poi ancora “Madonna mia che sensibilità”. Un altro utente ancora ha scritto “Ma è impazzita?“. Altri commenti sono apparsi sui social, come “Poteva risparmiarselo questo commento”. Insomma, nonostante Mara è una conduttrice molto amata dal pubblico italiano, ultimamente alcune sue uscite non stanno piacendo ai telespettatori che poi si riversano sui social per commentare e riservarle delle critiche, proprio come è accaduto in questa occasione.