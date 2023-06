Domenica in, Elettra Lamborghini dà una risposta secca a Mara Venier per farle capire di cambiare subito discorso

0 SHARES Condividi Tweet

Domenica in, nel corso della puntata di oggi domenica 4 giugno, Mara Venier ha ospitato Elettra Lamborghini. La conduttrice le fa una domanda ma la cantante non risponde e la fulmina.

Oggi, domenica 4 giugno Mara Venier ha condotto la penultima puntata di Domenica in e tra i tanti ospiti c’è stata lei Elettra Lamborghini, la cantante che si è raccontata a ruota libera. La ricca ereditiera è stata ospite della puntata del programma pomeridiano della domenica ed ha toccato diversi argomenti, dalla carriera musicale, all’incontro con il marito e poi anche il rapporto con gli haters che purtroppo da diversi anni non le danno proprio pace. Ad un certo punto poi la cantante è apparsa parecchio in difficoltà, dopo una domanda posta dalla conduttrice. Facciamo un pò di chiarezza e cerchiamo di capire che cosa è accaduto.

Mara Venier a Domenica in ospita Elettra Lamborghini

Mara Venier oggi domenica 4 giugno ha condotto una nuova puntata di Domenica in, la penultima di questa stagione. Tra i tanti ospiti, la conduttrice ha avuto modo di ospitare Elettra Lamborghini, la cantante e ricca ereditiera che ha affrontato diversi argomenti, passando dalla sua carriera alla sua vita privata. La conduttrice le ha fatto diverse domande riguardanti alcune recenti interviste da lei rilasciate, dove confessava di non essere stata bene e di aver vissuto alcune delusioni che purtroppo l’hanno segnata.

Il momento difficile della Lamborghini, la confessione

“Sono stata molto triste. Non voglio usare la parola depressione perché… La depressione è proprio una malattia”, ha ammesso Elettra che però ha tenuto a precisare che adesso va meglio e che finalmente sta vivendo un periodo più sereno. La cantante però non ha ammesso quale sia stato il motivo di questa tristezza.

La domanda della Venier che mette in imbarazzo la cantante che la fulmina

Ad un certo punto, parlando del rapporto con il marito, il famoso produttore musicale Afrojack, la conduttrice se ne è uscita con una domanda brucia pelo, ovvero “Senti, ma un bambino?”. La risposta della Lamborghini è stata la seguente, ovvero “Sacrilegio”. Insomma, Elettra ha fatto ben capire di non voler assolutamente parlare di questo argomento. Ogni tanto esce fuori qualche indiscrezione su una possibile gravidanza per Elettra, che poi non si è mai concretizzata.