Ballando, Milly Carlucci spiazza tutti: “La giuria non è stata confermata”

Milly Carlucci torna a parlare della giuria 2023 di Ballando con le stelle e spiazza tutti con le sue dichiarazioni. Ecco cosa ha riferito.

Si torna a parlare di Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. In queste settimane si è tanto parlato della giuria ed in tanti si sono chiesti se Selvaggia Lucarelli continuerà a farne parte. In queste ore a parlare e togliere qualche dubbio al riguardo è stata la conduttrice di Sulmona che è stata ospite nella trasmissione di Francesca Fialdini. Ma cosa ha riferito?

Ballando con le stelle, Milly Carlucci rompe il silenzio sulla giuria

Milly Carlucci, la conduttrice di Ballando di stelle è stata ospite di Francesca Fialdini nella trasmissione Da noi a ruota libera ed ha risposto ad una serie di domande su chi sarà in giuria nella prossima edizione di Ballando con le stelle. In questi giorni si è tanto parlato di questo argomento e tante sono state le indiscrezioni soprattutto su Selvaggia Lucarelli. Ma che cosa accadrà realmente?

Le dichiarazioni della conduttrice che spiazzano

La conduttrice di Sulmona ha finalmente risposto ed ha spiazzato tutti quanti su questo tema. “Di gossip se ne è fatto tanto. La giuria non è stata riconfermata”, ha detto Milly Carlucci, che ha così lasciato senza parole in primis la conduttrice Francesca Fialdini. Milly ha aggiunto che al momento sta pensando a confezionare il cast per la prossima stagione di Ballando e che per la giuria se ne parlerà sicuramente a settembre. Difficile che la giuria possa essere rivoluzionata e dunque sicuramente rivedremo sempre gli stessi personaggi, compresa Selvaggia Lucarelli.

E su Barbara D’Urso?

Si è anche parlato di una possibile partecipazione di Barbara D’Urso al programma della Carlucci ma così non sarà, visto che la stessa ha confermato proprio due giorni fa che sarà anche per il prossimo anno al servizio di Mediaset. “Ci siamo viste alcuni anni fa perché era nata la possibilità che facesse la ballerina per una notte, ma poi non se ne è fatto nulla. Tutto qui”. Queste le parole di Milly parlando della sua collega.