Da noi a ruota libera, Alberto Matano decide di svelare: “A La vita in diretta sono stato molto criticato per ciò che ho fatto”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, domenica 4 maggio è andata in inda, come al solito, una puntata de Da noi a ruota libera il programma domenicale che segue Domenica In e che, dunque, va in onda su Rai uno ed è condotto da Francesca Fialdini.

Ieri, tra i vari ospiti è andato anche il conduttore de La vita in diretta, Alberto Matano che si è molto raccontato sia da un punto di vista privato che lavorativo. L’ospitata è stata anche l’occasione per parlare, ancora una volta, della tragedia dell’ultimo episodio di femminicidio che ha scosso tutta Italia, quello ai danni di una ragazza di appena 27 anni, Giulia che aspettava anche un bambino ed era al settimo mese di gravidanza. A questo proposito Alberto Matano ha detto a Francesca Fialdini che per una scelta fatta da lui a La vita in diretta è stato molto criticato. Vediamo di che si tratta.

Alberto Matano rivela: “La scelta di mandare in onda l’intervista alla mamma dell’assassino è stata molto criticata”

Alberto Matano ha voluto parlare con la Fialdini dell’assassinio di Giulia Tramontano, per mano del fidanzato, Alessandro Impagnatiello e, a proposito dell’intervista fatta alla mamma di Impagnatiello, mandata in onda a La vita in diretta, ha detto: “Siamo stati anche criticati per aver mandato in onda l’intervista alla mamma di Alessandro, io credo che qualsiasi cosa si dica può essere oggetto di critiche, visioni e analisi. E credo che sia un immenso dramma familiare una storia assurda, incredibile.”

E poi ha aggiunto: “Quando ho letto l’ordinanza con tutti i dettagli ho provato un morso nello stomaco, qualcosa che mi ha scosso profondamente… Noi, per seguire la vicenda, non abbiamo dormito tutto la notte. È stato particolarmente difficile.”

Alberto Matano parla di sè stesso e del suo lavoro.

Alberto Matano e Francesca Fialdini hanno poi cambiato discorso e affrontato temi molto più leggeri. Alberto Matano ha dichiarato che, pur amando molto ciò che fa e cioè condurre La vita in diretta, è anche molto impegnato, tanto di più rispetto a quando conduceva il Tg1 e, a questo proposito, ha anche un po’ scherzato: “Viaggiavo molto prima di fare La vita in diretta… prima c’erano delle vacanze invernali quando facevo il Tg, invece, adesso no.”