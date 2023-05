Ballando, Milly Carlucci senza freni: “Cosa sono costretta a fare di spiacevole”

0 SHARES Condividi Tweet

Ballando con le stelle 2023, la conduttrice Milly Carlucci rilascia importanti dichiarazioni in vista della nuova edizione del programma.

Milly Carlucci ha da poco concluso l‘edizione 2023 de Il cantante mascherato, anche se non ha ottenuto un grandissimo successo. Ad ogni modo, nonostante il programma sia finito da poche settimane, la conduttrice è già al lavoro per preparare la nuova edizione di Ballando con le stelle. Stiamo parlando di una delle trasmissioni più amate di sempre di Rai 1 che andrà in onda il prossimo autunno. A breve prenderà il via Ballando on the road, ovvero il tour dal vivo in cerca di nuovi talenti non professionisti ma anche professori di ballo da poter inserire nella nuova edizione del programma. E’ stata la stessa Milly ad annunciare tutto questo.

Milly Carlucci torna a pensare alla prossima edizione di Ballando con le stelle

Milly Carlucci, la nota conduttrice di Rai 1 nonostante abbia terminato da poco l’edizione 2023 de Il cantante mascherato, è già al lavoro per organizzare la prossima edizione di Ballando con le stelle. Proprio in questi giorni, la conduttrice ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, ammettendo di essere molto impegnata attualmente visto che a breve partirà Ballando on the road, il tour per cercare nuovi talenti non professionisti ed eventuali professori da inserire nel cast della prossima edizione del programma del sabato sera.

La conduttrice pronta a partire con Ballando on the road

“La scrematura purtroppo è un po’ brutale perchè vediamo migliaia di persone sul web, poi in tour ne valutiamo centinaia, che diventano decine”. Queste le parole di Milly che ha anche voluto raccontato quello che accade dietro le quinte. “Infine in tv si arriva con una finale a otto unità (un singolo, una coppia o un gruppo) che entrano a Ballando con le stele in prima serata e partecipano al mini torneo Ballando con te, tra loro si sceglie il campione dell’anno”.

Le parole su Selvaggia Lucarelli, le sue parole tolgono ogni dubbio

Inevitabilmente, la conduttrice non ha potuto non parlare di Selvaggia Lucarelli, nel corso dell’intervista, mettendo un pò a tacere le chiacchiere che stanno circolando da mesi sul suo conto. Si era ipotizzato, infatti, che visto quanto accaduto nel corso dell’ultima edizione di Ballando, Selvaggia potesse essere sostituita, ma Milly ha sottolineato il fatto che la giornalista sia un ottimo elemento all’interno del programma. Inoltre, la conduttrice ha sottolineato ancora che la giuria di Ballando è certamente una delle migliori della televisione italiana.