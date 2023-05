Uomini e Donne, l’incredibile decisione di Maria De Filippi

0 SHARES Condividi Tweet

Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi chiude in anticipo di due settimane. Ecco l’indiscrezione di Tv Blog.

Uomini e donne è uno dei programmi più amati di sempre della televisione italiana. Da tantissimi anni ormai, la trasmissione con al timone Maria De Filippi va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, intorno alle ore 14.45, fino alla fine di maggio, primi di giugno. Quest’anno però, le cose potrebbero cambiare e proprio nelle scorse ore si è diffusa una notizia secondo la quale il programma potrebbe chiudere i battenti anticipatamente. Ma come stanno le cose?

Uomini e Donne, il programma chiude i battenti in anticipo?

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne potrebbe chiudere in anticipo. Ebbene si, la notizia delle ultime ore è che il programma chiuderà dopo la messa in onda della prossima settimana, in anticipo di ben due settimane rispetto agli anni passati. A lanciare questa indiscrezione è stato Tv Blog che ha raccontato anche i motivi che avrebbero spinto la padrona di casa a chiudere anticipatamente.

L’indiscrezione lanciata da Tv blog

Intanto in molti si chiedono cosa andrà in onda al posto di Uomini e Donne, e sempre secondo quanto anticipato da Tv Blog, dovrebbe essere trasmessa una versione allungata di Terra Amara. La Fascino, nel frattempo, ovvero la società di produzione della conduttrice, si dedicherà ad organizzare la nuova edizione di Temptation Island, che dopo lo stop, tornerà in onda nel mese di giugno.

Per quale motivo Maria ha preso questa decisione?

La decisione della chiusura anticipata del programma sicuramente è stato un duro colpo per tutti i fan affezionati di Uomini e Donne che non si aspettavano di certo una cosa del genere. Sicuramente Maria e la produzione avranno avuto i loro buoni motivi e sembra che sia proprio una questione professionale e lavorativa, in vista dell’inizio della nuova stagione di Temptation. Maria al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo.