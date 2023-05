Edoardo Tavassi nella bufera e lui esasperato “Smettetela di seguirmi”

0 SHARES Condividi Tweet

L’ex gieffino Edoardo Tavassi nella giornata di ieri è stato protagonista di una nuova ed incredibile polemica scoppiata sui social. Ma cosa è accaduto?

Edoardo Tavassi, l‘ex gieffino e fratello della nota influencer Guendalina, a distanza di un mese circa dalla fine del reality è finito al centro di una nuova polemica. A quanto pare tutto è nato sui social, dove Edoardo è molto attivo da diversi anni ed anche molto seguito. Ma che cosa è accaduto? Ecco svelato tutto.

Edoardo Tavassi al centro di una nuova polemica

Edoardo Tavassi, a distanza di più di un mese, è tornato sotto i riflettori e non per qualcosa di bello e positivo. Il Gf vip è finito da diverse settimane, ma alcuni protagonisti continuano ad essere in qualche modo al centro del gossip. Proprio nella giornata di ieri, Tavassi è andato a Gardaland insieme ad altri protagonisti dell’ultima edizione del Gf vip, ovvero la fidanzata Micol Incorvaia, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Durante il pranzo, Tavassi ha imitato Daniele, rubando delle patatine fritte dai piatti delle persone sedute accanto a lui. Proprio per questo motivo, sui social e nello specifico su Twitter è scoppiata una vera e propria polemica.

Tavassi ruba le patatine e imita Daniele, sui social scoppia il caos

Diversi utenti hanno scritto dei post contro Tavassi, prendendo di mira le sue Instagram stories che erano parecchio ironiche e organizzate ad hoc, proprio con la complicità delle persone. Dopo il polverone sollevato sui social, Edoardo è intervenuto su Twitter spiegando l’accaduto e che prima di rubare le patatine si era messo d’accordo con le persone sedute vicine a lui. Ad ogni modo, l’ex vippone ha chiesto a tutte le persone che lo hanno insultato di defollowarlo.

Lo sfogo di Edoardo

“Allora ragazzi oggi ho fatto una storia Instagram dove imito Daniele. Prendo e vado a mangiare dai piatti di altre persone intorno a me. Però è ovvio che mi ero messo d’accordo con tutte quelle persone. Perché non è che vado a mangiare le cose degli altri. Però a quanto pare c’è gente che ha creduto che io andassi a mangiare dal piatto degli altri. Ecco, quelle persone mi devono defolloware adesso, , subito, immediatamente. Ve lo chiedo davvero, smettete di seguirmi. Perché non ve voglio sul profilo mio, non ce potete sta”. Queste le parole di Edoardo, subito dopo aver appreso quanto accaduto sui social.