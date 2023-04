Edoardo Tavassi al veleno contro le parole della Bruganelli “Mi infastidisce”

0 SHARES Condividi Tweet

Edoardo Tavassi, ancora una volta accusato dalla Bruganelli di essere un manipolatore. Così, l’ex gieffino replica alle accuse dell’ex opinionista.

Gf vip, è stata un’edizione piuttosto particolare per tutti i protagonisti, a cominciare dai vipponi a finire alle opinioniste e conduttore. Nel corso delle puntate non sono mancati i momenti di tensione per via di liti e comportamenti “scorretti”da parte dei vipponi. Si sono vissuti anche dei momenti di tensione per via di alcuni attacchi arrivati da parte delle opinioniste. Sonia Bruganelli, ad esempio, puntata dopo puntata ha espresso le sue opinioni e lo ha fatto con la sua solita schiettezza, risultando anche piuttosto dura in certi casi. La moglie di Paolo Bonolis, proprio nelle ultime settimane si è scagliata contro Edoardo Tavassi, accusandolo di essere stato un manipolatore in questa edizione del gioco. Dopo essere uscito dalla casa, l’ex gieffino ha voluto replicare a queste accuse. Ma cosa ha riferito?

Edoardo Tavassi criticato e accusato di essere un manipolatore da Sonia Bruganelli

Edoardo Tavassi è stato sicuramente uno dei protagonisti di questa edizione del Grande fratello vip. Ad ogni modo, in alcune occasioni, l’ex gieffino ha ricevuto delle accuse anche abbastanza pesanti, arrivate per lo più da parte di Sonia Bruganelli. L’opinionista qualche settimana fa, si è rivolta a Tavassi, accusandolo di essere un manipolatore. Questa tesi è stata Sonia l’ha portata avanti anche in questi giorni, una volta finiti i giochi e lo ha fatto nel corso di due interviste che ha rilasciato a Leggo e Chi.

Le parole di Sonia dopo la fine del reality

“A Edoardo ho detto che è stato manipolatore. Ovviamente io mi riferivo al personaggio, al concorrente e non a lui come persona nel privato. Poi ci sta che uno faccia le sue strategie per andare avanti. Poi io sono libera di esprimere la mia opinione perché sono pagata per farlo e credo sia giusto”. Queste le parole di Sonia parlando di Edoardo e aggiungendo, con la massima sincerità che con l’ingresso di Edoardo qualcosa è cambiato nel gioco. “E anche io sono cambiata, facendo anche la mia sfuriata tanto chiacchierata. Per me lui è stato il gieffino più manipolatore”. Queste ancora le parole della moglie di Bonolis, che ha anche annunciato il fatto che il prossimo anno non sarà più presente nel cast del reality di Canale 5.

Edoardo replica alle parole della Bruganelli

Dopo aver letto le parole della Bruganelli, Edoardo Tavassi ha voluto in qualche modo replicare alle accuse dell’ex opinionista e lo ha fatto su Twitter. “Per qualcuno sono uscito come una sorta di mostro. Mi hanno anche dato del manipolatore. Ma cosa ho manipolato? Io al massimo ho detto la mia visione di certe cose. Mi hanno etichettato con una cosa che non mi appartiene. Mi infastidisce un po’ questa cosa. Perché alla fine io dico la mia, o posso dare un consiglio, ma non ho mai voluto influenzare nessuno“. Queste le parole di Edoardo che già c’era rimasto molto male quando Sonia, in una puntata del Gf vip lo aveva accusato pesantemente.

Una fan ringrazia l’ex gieffino, lui replica

Una fan ha commento il post di Edoardo, ringraziandolo per averla fatta sorridere in n momento molto difficile della sua vita e Tavassi non ha potuto non replicare, dicendosi felice. “Questa cosa che mi hai detto mi scalda il cuore. Mi fa davvero piacere, questo è troppo importante credimi. Mi sono sempre detto che far sorridere anche solo una persona che ci guarda era la cosa più importante. E mi dispiace che poi le dinamiche mi hanno portato anche a discussioni e momenti meno divertenti“.